Ankara Keçiören Belediyesi, Berat Kandili dolayısıyla vatandaşlara kandil simidi ikramında bulundu. TANKARA (İGFA) - Taksi durakları, otobüs ve dolmuş durakları başta olmak üzere birçok camide yatsı namazı sonrası Keçiörenlilere 7 bin adet kandil simidi dağıtıldı. Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan’ın sevgi ve selamlarını ileterek dağıtım yapan ekipler, vatandaşların Berat Kandili’ni kutladı.

BİRLİĞİMİZ, BERABERLİĞİMİZ DAİM OLSUN

Keçiörenlilerin Berat Kandili’ni tebrik eden Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, “Ülkemiz ve tüm insanlık için huzur, mutluluk ve barış dolu günler diliyorum. Birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşliğimiz daim olsun” dedi.