Ankara Keçiören Belediyesi, yazın kapıyı çaldığı günlerde havaların ısınmasıyla ortaya çıkan sinek, böcek ve haşerelerin yok edilmesi için ilçe genelinde mücadeleye başladı.ANKARA (İGFA) - Özellikle nemli ve suyun yoğunlukta olduğu alanlarda, parklarda ve pazar yerleri gibi yoğun kullanılan yerlerde başlatılan ilaçlama çalışmaları gece gündüz olmak üzere vardiyalı şekilde devam ediyor.

Görevliler yaz aylarında ilçe sakinlerinin sinek ve haşere sorunu yaşamaması için yoğun çalışma yürüttüklerini kaydetti. Keçiören’in 51 mahallesinde yürütülen ilaçlama çalışmalarının ne zaman ve nerede yapılacağı konusunda haberdar olmak isteyen vatandaşlar, Keçiören Belediyesi’ne ait web sitesi üzerinden bilgi edinebilecekler.

HALK SAĞLIĞI HER ŞEYİN ÖNÜNDE

İlaçlama çalışmalarının aralıksız devam edeceğini kaydeden Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, “Havaların ısınmasıyla ortaya çıkan bu sorunla ilgili olarak ekiplerimiz cadde ve sokaklarda, yeşil alanlarda, parklarda ve sulak alanlarda gece gündüz ilaçlama çalışması yürütmektedir. Halk sağlığı bizim için her şeyden önde gelir. Vatandaşlarımızın sinek ve haşereden uzak, huzurlu bir yaz mevsimi geçirmesi için 7/24 çalışıyoruz” dedi.