Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Ağrı Gürbulak Gümrük Kapısı’nda 764 kilo likit metamfetamin ele geçirdi. Piyasa değeri yaklaşık 2 milyar 768 milyon TL olan uyuşturucuyla ilgili soruşturma sürüyor.ANKARA (İGFA) - Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza ekipleri, Ağrı Gürbulak Gümrük Kapısı’nda düzenlediği operasyonda büyük bir uyuşturucu sevkiyatını engelledi.



Operasyonda, piyasa değeri 2 milyar 768 milyon TL olarak tespit edilen 764 kilogram likit metamfetamin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

https://twitter.com/ticaret/status/1926526236320301286

Olayla ilgili soruşturma, Doğubayazıt Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütüldüğü kaydedildi.