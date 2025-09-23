Avrupa Hareketlilik Haftası, Keçiören Belediyesi Atatürk Çocuk Trafik Eğitim Parkı’nda gerçekleştirilen birbirinden renkli etkinliklerle sona erdi.ANKARA (İGFA) - Hafta boyunca hareketli, sağlıklı ve çevre dostu yaşamı teşvik eden programlar Keçiörenlilerden büyük ilgi gördü.

ÇOCUKLAR EĞLENEREK ÖĞRENDİ

Etkinliklerde çocuklar, zabıta ekipleri eşliğinde akülü arabalarla trafik kurallarını öğrenirken aynı zamanda eğlenceli aktivitelerle hareketin ve sağlıklı yaşamın önemini deneyimledi. Böylece minikler hem bilinçlendi hem de keyifli vakit geçirdi.

YETİŞKİNLERE SPOR DOLU ETKİNLİKLER

Haftanın son gününde düzenlenen zumba ve step dersleri de yetişkinlerden büyük ilgi gördü. Spor eğitmenleri eşliğinde yapılan etkinliklerde vatandaşlar hem eğlendi hem de sporun enerjisini doyasıya yaşadı.

BİSİKLET DOSTU KENT HEDEFİ

Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında ayrıca Atatürk Çocuk Trafik Eğitim Parkı’ndan başlayarak ilçenin farklı noktalarına bisiklet park istasyonları kurulmaya başlandı. Vatandaşların daha güvenli, sürdürülebilir ve keyifli ulaşım imkânına kavuşması için yapılan bu yatırımlar, Keçiören’in bisiklet dostu kent vizyonuna katkı sunuyor.

“HAREKETİ YAŞAMIN BİR PARÇASI HALİNE GETİRİYORUZ”

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, “Avrupa Hareketlilik Haftası boyunca düzenlediğimiz etkinliklerle hem çocuklarımız hem de yetişkinlerimiz sporun keyfini çıkardı. Trafik bilincinden sağlıklı yaşama, çevre dostu ulaşımdan sosyal dayanışmaya kadar birçok kazanımı vatandaşlarımızla buluşturduk. Bisiklet park istasyonlarımızı da hizmete sunarak bisiklet dostu kent hedefimiz yolunda, daha çevreci ve sağlıklı bir ulaşım için önemli bir adım attık. Hareketi, yaşamın bir parçası haline getirmek için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz.” dedi.