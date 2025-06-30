Ankara'da Keçiören Belediyesi, karne sevinci yaşayan engelli çocuklara yönelik anlamlı bir etkinliğe imza attı.ANKARA (İGFA) - Ankara'nın Keçiören ilçesinde “Küçük Kalpler, Büyük Başarılar” sloganıyla düzenlenen etkinlikte çocuklar aileleriyle birlikte eğlenceli vakit geçirdi. Etkinlik kapsamında kurulan çocuk atölyelerinde minikler; ahşap boyama, rüzgar gülü yapımı gibi yaratıcı etkinliklere katıldı.

Oyun alanlarında ise sandalye kapmaca gibi eğlenceli aktivitelerle doyasıya eğlendiler. Canlı müziğin de yer aldığı etkinlikte çocuklar gönüllerince dans etti.

Pamuk şeker ve patlamış mısır ikramıyla keyiflerine keyif katan çocuklara, karne hediyesi olarak oyuncak araba, top, oyuncak bebek, boyama kitabı ve boyama kalemleri verildi. Özel gereksinimli çocuklar ve aileleri tarafından büyük memnuniyetle karşılanan etkinliğe Keçiören Belediye Başkan Yardımcıları Selçuk Karadağ ve Celal Biçer katıldı.

Çocuklara katılım belgelerini tek tek takdim eden Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Karadağ, ”Sizlere Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan’ın selamlarını getirdim. Şahsım adına da burada olmaktan son derece gurur duyuyorum. Çocuklarımızın mezun olmalarının vesilesiyle burada kucaklaşıyoruz. Hepinize başarılarınızın devamını diliyorum. Her zaman yanınızdayız” dedi.