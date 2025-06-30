Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, TÜBİTAK destekli Bilim Merkezleri’nde 7. ve 8. sınıf öğrencileri için Kimya, Fizik, Biyoloji ve Matematik Yaz Akademileri’nin başlayacağını duyurdu; DENEYAP Yaz Okulu’nda ise geleceğin mühendisleri yetişecek.ANKARA (İGFA) - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, 2025 yaz tatilinde gençleri bilim ve teknolojiyle buluşturacak ücretsiz eğitim programlarını duyurdu.

TÜBİTAK destekli 37 Bilim Merkezi’nde düzenlenecek Yaz Akademileri, 7. ve 8. sınıf öğrencilerine kapılarını açıyor. Akademi-1 (Kimya ve Fizik) 28 Temmuz-10 Ağustos, Akademi-2 (Biyoloji ve Matematik) ise 11-24 Ağustos 2025 tarihlerinde gerçekleşecek.

Bakan Kacır, “Gençler, yaz tatilinde rotamızı bilime çeviriyoruz! Bilim Merkezlerimizde deney düzenekleri, etkileşimli sergiler ve renkli atölyelerle hem eğlenecek hem de öğrenme heyecanını yaşayacaksınız” dedi. Başvuruların Bilim Merkezleri üzerinden yapılacağını belirten Kacır, programların gençlere bilimsel merak ve keşif fırsatı sunacağını vurguladı.

DENEYAP YAZ OKULU İLE GELECEĞİN MÜHENDİSLERİ YETİŞİYOR

Bakan Kacır, DENEYAP Türkiye Yaz Okulu’nun da 14 Temmuz-22 Ağustos 2025 tarihlerinde 81 ilde ortaokul ve lise öğrencilerine Tasarım-Üretim ile Robotik-Kodlama eğitimleri vereceğini belirtirken, “Tatillerini merak, araştırma ve üretimle zenginleştirmek isteyen tüm öğrencilerimizi bekliyoruz” diyerek gençleri bu fırsatı değerlendirmeye çağırdı.

6 hafta sürecek programda gençler, geleceğin mühendislik becerilerini kazanacak.

Başvurular, Bilim Merkezleri ve DENEYAP’ın resmi kanalları üzerinden alınacak.