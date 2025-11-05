Gayrimenkul ve yatırım danışmanı Şenay Araç, son dönemde internet ve sosyal medya üzerinden yayımlanan 'sahibinden' ilanlarda artan etik dışı uygulamalara dikkat çekti. Araç, bazı mülk sahiplerinin 'emlakçılar aramasın' ibaresiyle ilan verip, alıcıyı yanıltarak haksız kazanç elde ettiğini söyledi.

İSTANBUL (İGFA) - Gayrimenkul ve Yatırım Danışmanı Şenay Araç, son dönemde dijital ilan platformlarında yaşanan etik dışı davranışların sektöre zarar verdiğini belirtti.

'Sahibinden ilanlar doğru kullanıldığında hem mülk sahibine hem alıcıya kolaylık sağlar. Ancak bazı kişiler bu platformları kötüye kullanarak hem profesyonellerin emeğini hiçe sayıyor hem de tüketiciyi yanıltıyor.' diyen Araç, bu tür uygulamaların sektörde güven kaybına yol açtığını ve hem alıcıların hem de emlak danışmanlarının mağdur edildiğini ifade etti.

Şenay Araç, bizzat karşılaştığı etik dışı bir olayı da paylaşarak, 'Emlakçılar aramasın diye ilan verenlerin büyük çoğunluğu ya kaçak emlakçıdır ya da sonradan komisyon talep eder. Bir mülk sahibi benimle çalışmak istediğini ancak kazancın yarısını paylaşmam gerektiğini söyledi. Bu etik değildir. Başka bir firmayla çalıştı ve hakkı olmayan parayı aldı. Maalesef bazı insanlar sadece kazanç odaklı hareket ediyor.' dedi.

Araç, bu tür davranışların hem emek veren profesyonelleri hem de sektöre güven duyan tüketicileri olumsuz etkilediğini vurguladı.

Meslektaşlarına çağrıda bulunan Araç, etik değerlere sahip çıkmanın önemine dikkat çekerek, 'Bu tür kişilerin mülkleriyle ilgilenmeyin. Rızkı veren Allah'tır. Emeğe ve mesleğimizin onuruna sahip çıkarsak kazanan biz oluruz. Sektörün güvenilirliği şeffaf ve disiplinli çalışma ile korunur.' diye konuşarak ev veya iş yeri arayan tüketicilere de bazı tavsiyelerde bulundu:

İlanı doğrulayın: Sahibinden bilgilerini mutlaka kontrol edin.

Yetki belgesi isteyin: Emlakçıyla çalışıyorsanız yazılı yetki belgesi talep edin.

Etik dışı tekliflere kapılmayın: Şeffaf olun, aracıya yapılan ödemelerde resmî belgeleri isteyin.