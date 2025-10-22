Keçiören Belediyesi Zabıta Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, okulların açılmasıyla birlikte ilçe genelinde yaşanan trafik yoğunluğunu kontrol altına almak için sahaya indi. Ekipler, çalışmayla hem vatandaşların, hem de öğrencilerin güvenliğini sağlarken, okul çevrelerinde seyyar satıcı faaliyetlerine de geçit vermiyor.

ANKARA (İGFA) - Öğrencilerin güvenli ulaşımı ve servis araçlarının oluşturduğu yoğunluğun azaltılması için mesai harcayan ekipler, sabahçı-öğlenci ve tam gün eğitim veren birçok okulun önünde görev yapıyor.

Keçiören'de trafik yoğunluğunun fazla olduğu okulların önlerinde ve çevresinde öğrencilerin yaya geçitlerinden güvenli bir şekilde geçmelerini sağlayan zabıta ekipleri, trafik sıkışıklığını en aza indirmek için büyük özveri gösteriyor. Bu sayede cadde ve kavşaklardaki trafiğin de düzenli akmasına yardımcı olan ekipler, özellikle okul giriş ve çıkış saatlerinde öğrencilerin güvenle karşıdan karşıya geçmelerine destek oluyor. Araç yoğunluğunu kontrollü şekilde düzenleyen zabıta ekipleri, ulaşımın rahatlamasına büyük katkı sunuyor. Ayrıca ekipler, okul çevrelerinde seyyar satıcılara izin vermeyerek öğrencilerin güvenliğini ve çevre düzenini koruyor.

Zabıta ekiplerince yapılan çalışmaların öğrenci güvenliği için önemli olduğunu kaydeden Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, uygulamayla ilgili olarak şunları söyledi: 'Okulların açılmasıyla birlikte ilçemizde oluşan trafik yoğunluğunu en aza indirmek amacıyla zabıta ekiplerimiz yoğun mesai harcıyor. Okul çevrelerindeki araç yoğunluğunu azaltarak trafik sıkışıklığının önüne geçiyor ve öğrencilerimizin güvenliğini sağlıyoruz. Bir çocuğun güvenle okula ulaşması, o şehrin vicdanıdır. Keçiören'de bu vicdanı diri tutmak için zabıtamızla birlikte; okul önlerinde, geçitlerde, kavşaklarda evlatlarımızın yanında oluyoruz. Çocuklarımızın gülüşü, yollarımızın en güvenli işareti olsun.'

Okul çıkışı çocuklarını karşılayan aileler de Keçiören Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı bu uygulamadan memnuniyet duyduklarını dile getirerek Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan'a teşekkür etti.