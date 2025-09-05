Ankara'da Keçiören’in simge yapılarından biri olan Büyük Keçiören Şelalesi, sonbahar mevsimine temiz ve estetik bir görünümle girmeye hazırlanıyor.ANKARA (İGFA) - Ankara'da Keçiören Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ile Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerinin ortak çalışmasıyla şelalede kapsamlı temizlik çalışması başlatıldı.

Ekipler, şelale çevresinde biriken yosun, yaprak ve çamuru titizlikle temizliyor. Çalışmalar kapsamında, suyun akışını yavaşlatan ve görüntü kirliliğine yol açan tüm unsurlar özenle ortadan kaldırılıyor. Temizlik işleminin ardından suyun akış gücünün artırılması ve şelalenin doğal güzelliğinin yeniden ön plana çıkarılması hedefleniyor.

Ziyaretçilerin güvenliğini sağlamak amacıyla çalışmalar süresince şelale geçici olarak ziyarete kapatıldı. Temizlik faaliyetlerinin tamamlanmasının ardından tekrar açılacak olan Büyük Keçiören Şelalesi, sonbaharın eşsiz renkleriyle birlikte ziyaretçilerine görsel bir şölen sunacak.

Şelale çevresinde zaman geçirmek isteyen vatandaşlar, temizlik sonrası ortaya çıkacak olan ferah ortamın keyfini yaşayıp doğayla iç içe vakit geçirmenin huzurunu yaşayacak. Temizlik çalışmalarının ardından daha canlı bir görünüme kavuşacak olan şelale, ziyaretçilerine bol bol fotoğraf çektirme fırsatı da sunacak.