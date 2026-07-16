Milli Eğitim Bakanlığı'nın son atama kararnamesiyle Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde değişiklik yapıldı. Şanlıurfa'ya atanan Hasan Kökrek'in yerine Bingöl İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Abdulhaluk Çakan atandı.

Nihat AYDIN / AĞRI (İGFA) - Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayımlanan son atama kararnamesiyle Ağrı İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde önemli bir görev değişikliği yaşandı. Şanlıurfa İl Milli Eğitim Müdürlüğü'ne atanan Hasan Kökrek'in yerine, Bingöl İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Abdulhaluk Çakan getirildi. Uzun yıllardır eğitim alanında çeşitli kademelerde görev yapan Çakan'ın, önümüzdeki günlerde yeni görevine başlaması bekleniyor. Bu atama ile birlikte Ağrı'daki eğitim yönetiminde yeni bir dönem başlamış oldu.

YENİ MÜDÜRÜN GEÇMİŞİ

1984 yılında Bingöl'ün Kartal köyünde dünyaya gelen Abdulhaluk Çakan, İnönü Üniversitesi Eğitim Fakültesi'nden mezun olduktan sonra 2005 yılında öğretmenlik mesleğine adım attı. Meslek hayatına Yayladere Yatılı Bölge Okulu'nda başlayan Çakan, daha sonra Bingöl'de farklı okullarda öğretmenlik ve idarecilik görevlerinde bulundu. Eğitim yöneticiliğine 2012 yılında müdür yardımcısı olarak başlayan Çakan, 2016 yılında Bingöl İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nde şube müdürü olarak görevlendirildi. Yaklaşık dört yıl boyunca bu görevi sürdüren Çakan, 11 Haziran 2020 tarihinde Bingöl İl Milli Eğitim Müdür Yardımcılığı görevine atandı.

Bingöl'deki görev süresi boyunca insan kaynakları yönetimi, öğretmen atamaları, özlük işlemleri, SGK ve HİTAP süreçleri ile öğretmenlerin mesleki gelişiminden sorumlu birimlerde görev alan Abdulhaluk Çakan, idari çalışmalarının yanı sıra akademik faaliyetlerini de sürdürdü. 2023 yılında Bingöl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü'nde Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi alanında yüksek lisans eğitimini tamamladı. Evli ve iki çocuk babası olan Çakan'ın, görevini devralmasının ardından Ağrı'daki eğitim yatırımları, okul projeleri ve eğitim-öğretim faaliyetlerinin koordinasyonunu yürütmesi bekleniyor.