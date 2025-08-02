Başkentin tarihi ve kültürel değerlerini yaşatmak amacıyla merkez ve çevre ilçelerinde bulunan tarihi yapı, çeşme, türbe ve camileri ayağa kaldırma çalışmalarını sürdüren Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kalecik ilçesi Yalım Mahallesi’nde bulunan 17. Yüzyıldan kalma tarihi Yalım Camisi’nin restorasyon çalışmalarını tamamladı.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentin tarihi ve kültürel değerlerini yaşatmak amacıyla sürdürdüğü çalışmalar kapsamında merkez ve çevre ilçelerinde bulunan tarihi yapı, çeşme, türbe ve camileri ayağa kaldırma çalışmalarına devam ediyor. Başkentin dört bir yanında tarihi eserlerin kent turizmine kazandırılması amacıyla restorasyon çalışmaları gerçekleştiriliyor.

ZAMANA TANIKLIK EDEN CAMİLER YENİDEN NEFES ALIYOR

Büyükşehir Belediyesi hem kent merkezinde hem de çevre ilçelerde tescillenmiş tarihi yapı, çeşme, türbe ve camileri gün yüzüne çıkarmak için çalışmalarına devam ediyor. Proje kapsamında; Altındağ, Polatlı, Kahramankazan, Haymana, Gölbaşı, Nallıhan, Elmadağ ve Çubuk ilçelerinde bulunan tarihi yapılardan sonra şimdi de Kalecik Yalım Mahallesi’nde bulunan Yalım Camisi’nin restorasyon çalışmalarını tamamladı.

700 YILLIK BİR ESER KORUNMUŞ OLDU

Cami’nin duvarlarına hidrolik kireç enjeksiyon ile güçlendirme yapıldı, taş yüzeyler temizlendi, ahşap hatırları ve sütunlara yerinde koruma yapıldı, ahşap taşıyıcılar temizlenerek özgün dokusunu, özgün rengi ortaya çıkarıldı, çatı-tavan kaplaması üstüne ısı yalıtımı yapıldı, tretuar kenarları andezit bordürlerle döşendi, kapı ve camlar birinci sınıf çam kereste malzemesiyle yenilendi, elektrik ve mekanik imalatları yapıldı ve teknolojiye uygun ısıtma sistemi de monte edilerek 700 yıllık bir eser korunmuş oldu.