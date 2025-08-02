Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) Halk Ekmek ve Un Fabrikası, vatandaşların taze ve sıcak ekmeğe kolayca ulaşabilmesi için dijital bir yeniliğe daha imza attı.

ANKARA (İGFA) - ABB Halk Ekmek ve Un Fabrikası hem vatandaş memnuniyetini artırmak hem de sevkiyat süreçlerini daha verimli ve düzenli hâle getirmek amacıyla önemli bir adım attı. “Ekmeğim Nerede?” uygulaması ile Ankara genelindeki tüm Halk Ekmek büfelerine yapılan ekmek dağıtımları artık gerçek zamanlı olarak takip edilebiliyor. Ankara Halk Ekmek’in dijital dönüşüm sürecinin önemli bir parçası olan uygulama, kurumun Bilgi İşlem Müdürlüğü tarafından tamamen kendi kaynaklarıyla geliştirildi.

SICAK EKMEK İÇİN DOĞRU ZAMAN, DOĞRU BÜFE

Yeni sistem, vatandaşların “Ekmek geldi mi?” endişesiyle büfe önlerinde oluşturduğu uzun kuyrukların da önüne geçmeyi hedefliyor. Uygulama sayesinde hem vatandaşların taze ve sıcak ekmek ihtiyacı karşılanıyor hem de yoğunluk azaltılarak hizmet kalitesi artırılıyor. Bilgisayar, tablet ve cep telefonları üzerinden erişilebilen “Ekmeğim Nerede?” uygulaması, sevkiyat birimi tarafından planlanan günlük dağıtım rotalarını gerçek zamanlı olarak yansıtıyor. Vatandaşlar diledikleri büfeyi seçerek, ekmek geliş saatini öğreniyor, böylece en doğru zamanda büfeye giderek beklemeden alışveriş yapabiliyor.

Uygulama hakkında bilgi veren Ankara Halk Ekmek ve Un Fabrikası Bilgi İşlem Müdürü Orhan Öztürk, sistemin tüm yazılım sürecinin kurum bünyesinde gerçekleştirildiğini vurguladı.