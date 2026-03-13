ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB), Başkentlilerin sosyal, kültürel ve eğitsel ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla Etimesgut Atayurt Mahallesi'nde yeni bir Sosyal Yaşam Merkezi inşa ediyor.

'SOSYAL YAŞAM MERKEZİ'Nİ ÇOK YAKINDA HİZMETE AÇIYORUZ'

Kentin yeni Sosyal Yaşam Merkezi'ni sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşımla müjdeleyen Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, 'Etimesgut Atayurt Mahallesi'nde yapımını sürdürdüğümüz Etimesgut Sosyal Yaşam Merkezi'ni çok yakında hizmete açıyoruz. 7 bin 727 metrekarelik alanda inşa edilen merkez; kütüphanesi, amfi tiyatrosu ve atölyeleriyle her yaştan hemşehrimizin buluşacağı modern bir yaşam alanı olacak' ifadelerini kullandı.

Toplam 7 bin 727 metrekare alana sahip olan merkez, 2'si bodrum kat olmak üzere 4 katlı olarak inşa ediliyor. Yeşil alanları ve açık sosyal alanlarıyla da dikkat çeken merkezin, bölge sakinlerinin faaliyetlerine ev sahipliği yapması planlanıyor. Merkezde, 210 kişilik konferans salonu, sergi salonu, amfi tiyatro, 100 kişilik kütüphane, fuaye, kişisel gelişim kursları için atölye ve etüt sınıfları gibi çok amaçlı alanlar yer alacak.