Meteoroloji verilerine göre, bu yağış miktarı normal şartlarda ancak 500 yılda bir görülebilecek seviyeye ulaştı. İklim krizinin etkisiyle son 4-5 yıldır art arda yaşanan olağanüstü hava olaylarının son halkası olan bu sağanak, Ankara Çayı’nın tarihinde ilk kez taşmasına neden oldu.

ANKARA (İGFA) - Ankara’ya düşen her yağmur damlası, günün sonunda Ankara Çayı’na karışıyor. Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi (ASKİ) Genel Müdür Yardımcıları Oktay Başkaya ve Muhammed Ercan, taşkının ardından Ankara Çayı ve çevresinde kapsamlı incelemelerde bulundu.

ASKİ Genel Müdür Yardımcısı Muhammed Ercan, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) ile birlikte yürütülen “Ankara Çayı Hidrolik Model Analizi” sonucunu kamuoyuyla paylaştı.

Yapılan analizde, Ankara Çayı üzerinde yer alan 39 köprüden 24’ünün, köprü ayakları sebebiyle suyun akışını engellediği ve taşkınlara yol açtığı belirlendi. Ayrıca çayın mevcut kesitinin yüksek debili yağışları taşıyamadığı tespit edildi.