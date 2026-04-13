Ankara Büyükşehir Belediyesi, AK Parti Milletvekili Osman Gökçek'in 'suya zammı iptal ettirdim' açıklamasının gerçeği yansıtmadığını belirterek, mahkeme kararı sonrası dar gelirli abonelerin daha yüksek tarifeden su kullanacağını açıkladı.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, su tarifesine ilişkin tartışmalar hakkında yazılı bir açıklama yaparak, AK Parti Milletvekili Osman Gökçek'in 'suya zammı iptal ettirdim' sözlerine tepki gösterdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, mahkeme kararıyla indirimli su tarifesinin ortadan kalktığı ve bunun sonucunda yaklaşık 1 milyon 128 bin abonenin daha yüksek tarifeden su kullanmak zorunda kalacağı ifade edildi. Mevcut durumda indirimli tarifeden yararlanan abonelerin metreküp başına yaklaşık 46 lira ödediği, yeni düzenlemeyle bu rakamın 51 liraya yükseleceği belirtildi.

Açıklamada, Ankara'daki abonelerin yaklaşık yüzde 66'sının bu değişiklikten doğrudan etkileneceği vurgulanarak, kararın fiilen yüzde 10'luk bir zam anlamına geldiği kaydedildi.

Belediye, mahkeme kararının 'suyun pahalı olduğu' gerekçesine dayanmadığını, düzenlemenin usule uygun yapılmadığı yönünde hüküm içerdiğini belirtti. Buna rağmen ortaya çıkan sonucun vatandaş aleyhine olduğu ifade edildi.

Ayrıca açıklamada, kademeli su tarifesinin tasarrufu teşvik etmek ve dar gelirli vatandaşları korumak amacıyla uygulandığına dikkat çekildi. Verilere göre, 0-15 metreküp su kullanan abonelerin oranının yüzde 85 olduğu ve bu kesimin zamdan etkilenmediği, düşük tüketim oranlarının ise son yıllarda arttığı aktarıldı. Su fiyatlarının geçmiş dönemlerle karşılaştırıldığı açıklamada, maliyet artışlarına rağmen Ankara'da suyun önceki yıllara göre daha düşük seviyede sunulduğu savunuldu.

Belediye, kararın suyu tasarruflu kullanan vatandaşlar yerine yüksek tüketim yapan kesimleri avantajlı hale getirdiğini öne sürerek, kamuoyuna 'gerçeklerin çarpıtılmaması' çağrısında bulundu.