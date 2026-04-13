Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği, Yenidoğan Mahallesi'ndeki eski devlet hastanesi arazisinin özelleştirme kapsamına alınmasına tepki göstererek alanın yeniden hastane veya kamusal park olarak değerlendirilmesini istedi.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Çevre Koruma ve Geliştirme Derneği Başkanı Sadık Yurtman, Yenidoğan Mahallesi'nde bulunan eski devlet hastanesi arazisinin özelleştirme kapsamına alınmasına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı. Açıklamada, 16-17 Mart 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile yaklaşık 44 bin metrekarelik alanın Özelleştirme İdaresi Başkanlığı kapsamına alınarak satışa açılmasının önünün açıldığı hatırlatıldı.

Karara tepki gösteren Başkan Yurtman, söz konusu alanın Eskişehir halkının ortak kullanımında olması gerektiğini belirterek, 'Burası bir şahıs mülkü değil, kamusal bir alandır' ifadelerini kullandı. Bölgenin sağlık hizmetleri açısından kritik öneme sahip olduğunu vurgulayan Yurtman, alanın yeniden 750 yataklı devlet hastanesi olarak planlanması talep etti. Yurtman, eğer hastane yapılmayacaksa alanın yalnızca park veya sosyal donatı alanı olarak değerlendirilmesi gerektiğini belirterek özelleştirme kararının geri çekilmesini istedi.

Açıklamada ayrıca, deprem riski ve şehirleşme ihtiyacı nedeniyle bu büyüklükteki kamusal alanların 'stratejik toplanma ve yaşam alanı' niteliği taşıdığı vurgulandı.

Dernek olarak imza kampanyası başlatacaklarını ve Eskişehir halkının taleplerini Ankara'ya taşıyacaklarını duyuran Başkan Sadık Yurtman, bu karar geri çekilene kadar mücadelenin süreceğini duyurdu.