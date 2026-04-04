PAZARYERİ GÜNDEM BİLECİK (İGFA) - Ziyarette birlik ve beraberlik vurgusu öne çıkarken, Cumhur İttifakı'nın sahadaki güçlü iş birliği bir kez daha gözler önüne serildi.

'Pazaryeri'nde uyumlu bir çalışma var'

MHP İl Başkanı İbrahim Bağ, ziyaret sonrası yaptığı açıklamada Pazaryeri'nde sergilenen uyumlu yönetim anlayışına dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

'Pazaryeri'nde Cumhur İttifakı'nın sahaya yansıyan güçlü birlikteliğini görmekten büyük memnuniyet duyduk. Belediye Başkanımız Sayın Zekiye Tekin'in ilçeye kazandırdığı hizmetleri yakından takip ediyoruz. Vatandaş odaklı, istişareye dayalı bu yönetim anlayışı örnek teşkil etmektedir. Milliyetçi Hareket Partisi olarak, ilçemizin gelişimi için üzerimize düşen her türlü desteği vermeye devam edeceğiz.'

Başkan Tekin: 'Omuz omuza çalışıyoruz'

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Belediye Başkanı Zekiye Tekin ise Cumhur İttifakı vurgusunu yineleyerek şunları söyledi:

'Cumhur İttifakı ruhuyla, omuz omuza çalışmaya devam ediyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi İl Başkanımız Sayın İbrahim Bağ ve İlçe Başkanımız Sayın Vedat Çora'yı; İlçe Başkanımız Sayın Yaşar Karabey ve kıymetli Belediye Meclis Üyelerimiz Selami Özdil, Özcan Özkar, Ünal Çora ve Büşra Kanat ile birlikte misafir ettik. Nazik ziyaretleri ve hoş sohbetleri için başkanlarımıza teşekkür ediyor, birliğimizin daim olmasını diliyoruz.'

Birlik mesajı güçlendi

Gerçekleşen ziyaret, Pazaryeri'nde Cumhur İttifakı'nın güçlü dayanışmasını bir kez daha ortaya koyarken, yerel yönetim ile teşkilat arasındaki koordinasyonun artarak süreceği mesajı verildi.