Kültür ve Turizm Bakanlığının katkılarıyla, Burdur Valiliği ile Kültürel Miras Diplomasisi Derneği iş birliğinde, düzenlenen Burdur Yaşayan Miras Şöleni'nin açılışı Burdur Kültür Merkezi'nde gerçekleşti.

BURDUR (İGFA) - Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarına ve sanatseverlere ev sahipliği yapan, yaşayan mirasımızın parçası geleneksel el sanatlarımızı desteklemeyi, sanatları ve sanatçıları tanıtmayı ve bu eşsiz mirası gelecek kuşaklara aktarmayı amaçlayan 'Burdur Yaşayan Miras Şöleni' başladı. Burdur Kültür Merkezi'nde gerçekleşen açılış törenine; Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü Halk Kültürü Dairesi Başkanı Pervin Oymak ve Kültürel Miras Diplomasisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Fırat Purtaş katıldı.

Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan yaptığı açıklamada, Burdur'un tarihi birikimi ve kültürel zenginliğiyle çok kıymetli bir bölge olduğunu belirterek; 'Bugün coşku biraz daha fazla. Hakikaten kültürün en iyi anlatılacağı coğrafyalardayız. Batı Akdeniz Bölgesinin incisi, Teke Yöresi'nin başkenti; kültürünü bilen, kültürünü tanıyan ve kültürüne sahip çıkan insanların şehrindeyiz. Burdur doğal güzellikleri, kültürel zenginliği ve tarihi mirasıyla tarihi birikimiyle gerçekten kıymetli bir şehir kıymetli bir bölgede yaşıyoruz ve bizde bunun şansını her zaman hissediyoruz. Bugünkü etkinliklerle birlikte şehirleri en iyi taşıyan işte orada yaşayan insanlar. Geçmişle gelecek arasında bağ kurarken kültürümüzü yaşatmak, kültürümüzü anlatmak ve gelecek nesillere aktarabilme sorumluluğu içerisindeyiz. Bu sorumluklar biz yöneticilerde olduğu kadar şehri yaşayan, şehirde hayat bulan şehre emek harcayan her bireyin boynunun borcudur diye düşünüyorum.' ifadelerini kullanarak, ''bu şanslı coğrafyadayken tabi ki doğal güzelliklerin keyfini sürerken, çocuklarımıza Sipsi'yi, Cura'yı anlatmanın, yerel oyunlarımızı öğretmenin, birlikte olmanın ne kadar güçlü olduğunun da değerini vurgulamanın önemli olduğunu düşünüyorum. Yaşayan Miras Şöleni ile 50'den fazla el sanatları zanaatkar ustalarımıza dokunmuş oluyoruz ama aslında çok daha fazlasına sahibiz.' dedi.

Kültürel mirasın aslına uygun yaşatılması gerektiğini vurgulayan Vali Tülay Baydar Bilgihan; 'Her etkinliğimizin bir felsefesi, bir ruhu olmalı. Geçmişe sahip çıkarken, geleceğe dair bir söz söylerken bunu taşırken bunu aslına uygun bir şekilde yaşatmanın peşinde olmamız gerekiyor'' açıklamasında bulundu.

Şölenin gelenekselleşmesine dair temennilerini dile getiren Bilgihan; 'Kültür ve Turizm Bakanlığı'mızın değerli destekleriyle bu etkinliğin ikincisi düzenleniyor. Eminim ki önümüzdeki yıllarda da geleneksel hale gelecektir. Bu vesileyle Bakanlığımıza, Genel Müdürlüğümüze ve emeği geçen tüm ekiplere teşekkür ediyorum. Burdur hakikaten çok tanıtılabilecek ve çok yaşanılabilecek bir şehir; yeter ki o özgüveni ve o güveni kendisinde görmeyi başarabilsin. Bu özgüvene de ben bireysel olarak sahip olduğunu bunu toplumsal olarak gösterme cesaretinin de olduğunu ve bunun daha da açığa çıkacağını düşünüyorum' diye konuştu.

Konuşmasını sanatçılara ve katılımcılara teşekkür ederek sonlandıran Tülay Baydar Bilgihan; 'Sizler bu kültürün en kuvvetli taşıyıcıları ve savunucularısınız. Şölenin gerçek bir şölen havasında geçmesini diliyor, katılım sağlayan bütün sanatçılarımıza 'iyi ki varlar' diyorum. Hepinize iyi eğlenceler diliyorum.' dedi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü Halk Kültürü Dairesi Başkanı Pervin Oymak konuşmasında; halk kültürünün bir milletin hafızası olduğunu vurgulayarak; 'Geleneklerimiz, el sanatlarımız, geleneksel müziğimiz ve tiyatromuz; bizi biz yapan en kıymetli değerlerdir. Bakanlığımız bu kıymetli değerlerin belgelenmesi, kayıt altına alınması ve nesiller arasında aktarımı sağlamak amacıyla Yaşayan Miras Şölenleri gibi pek çok etkinliğin yanı sıra alan araştırmaları yolu ile belgeleme ve tespit çalışmaları da yürütmektedir.' ifadelerini kullandı.

Burdur özelindeki verileri paylaşan Pervin Oymak; 'Bu çalışmalar kapsamında Halk Kültürü Bilgi ve Belge Merkezinde Burdur'dan kayıtlı toplam 3184 belge, 68 somut olmayan kültürel miras taşıyıcısı, 1 Yaşayan İnsan Hazinesi ve ulusal envanterde kayıtlı 12 unsur bulunmaktadır.' diye konuştu.

Yaşayan Miras Şölenlerinin kapsamına da değinen Oymak; 'Sanatçılarımızın desteklenmesi, sanatlarımızın yaşatılması ve gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla düzenlediğimiz Yaşayan Miras Şölenlerini geçen yıl 10 ilde gerçekleştirdik. Bu yıl 15 ilimizde yapılması planlanan şölenlerimizin ikincisini Burdur'da yapıyor olmanın mutluluğu ve heyecanı içerisindeyiz.' dedi.

Şölenin kültürel deneyim fırsatı sunduğunu belirten Pervin Oymak; 'Şölenimiz boyunca izleyicilerimiz, Burdur'dan katılan ve ülkemizin diğer şehirlerinden gelen sanatçılarımızın el emeği göz nuru geleneksel el sanatları eserlerini yakından görme, kültürümüzün renklerini ve inceliklerini deneyimleme fırsatı bulacaklardır. Ve elbette, asırlardır güldüren, düşündüren ve öğreten geleneksel sahne sanatlarımızdan Karagöz ve kukla gösterilerimizle hem çocuklarımız hem de içindeki çocuğu yaşatan herkes ile keyifli anlar yaşayacağız.' ifadelerini kullandı.

Kültürel Miras Diplomasisi Derneği Başkanı Prof. Dr. Fırat Purtaş yaptığı açıklamada, bu yılki coşku ve heyecanın geçen yıla oranla çok daha yüksek olduğunu belirterek; 'Kültürel miras geçmiş ile günümüz arasında bağ kurmamızı, iletişim kurmamızı sağlıyor. Salonda ekseri olarak gençlerimizin, öğrenci kardeşlerimizin olması çok memnuniyet verici; çünkü bu şölenin amacı bu mirası size aktarabilmektir.' dedi.

Mirasın kimlik üzerindeki etkisine değinen Prof. Dr. Fırat Purtaş; 'Miras, geçmişle bugün, bugünle gelecek arasında bağ kurmamızı sağlıyor. Buna sahip çıktığımız takdirde kim olduğumuzu, ait olduğumuz kültürü ve kimliğimizi keşfediyoruz. Burdur ili, Teke Yarımadası'nda Konargöçer ve Yörük kültürünün canlı yaşatıldığı, geleneklerin çok güçlü olduğu bir şehir. Bu etkinliğin Burdur'da yapılması bu açıdan son derece anlamlıdır.' diyerek şölende emeği geçenlere teşekkür etti.

Açılış töreni, konuşmalarının ardından İl Milli Eğitim Müdürlüğü Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunları ekibinin folklor gösterisi ile devam etti. Yaşayan İnsan Hazinesi Mehmet Bedel (Sipsi), Eren Can Ortakçı (Bağlama), M. Berkan Sayın (Cura) Uğur Bulut ve Faruk Sayın (Perküsyon)'un müzik dinletisi ile Tören sona erdi. Açılış töreninin ardından Burdur Valisi Tülay Baydar Bilgihan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı Yaşayan Miras ve Kültürel Etkinlikler Genel Müdürlüğü Halk Kültürü Dairesi Başkanı Pervin Oymak El Sanatları Stantlarını gezerek katılan sanatçılara katılım belgelerini sundu.

DOLU DOLU FESTİVAL

Zengin sanatsal ve kültürel birikimiyle Yaşayan Miras Şöleni'ne ikinci defa ev sahipliği yapan Burdur'da; Şölen kapsamında; Çalgı Yapımcılığı (Sipsi, Cura, Kabak Kemane, Çoban Kavalı), Bez Dokuma, Dastar ve Alaca Dokuma, Bıçakçılık, Eşme Kilimi Dokumacılığı, Cam Üfleme, Ahşap Baskı/ Yazmacılık, İğne Oyacılığı, Milas Halısı Dokumacılığı, Çarpana Dokuma, Ahşap Oyuncak Yapımı, Filografi, Bakır Tel İşleme, Çini, Mücevher Sâdekârlığı, Lüle Taşı İşlemeciliği gibi geleneksel el sanatlarının usta temsilcileri, Burdur Kültür Merkezi'nde kendileri için hazırlanan stantlarda eserlerini tanıtıyor.

Burdur Yaşayan Miras Şöleni; Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcılarının farklı birçok etkinliğinin yanısıra Zülfiye Nur Sağlamer'in ''Keçe'' sergisine de evsahipliği yapıyor. Yaşayan İnsan Hazinesi Sipsi ve Kaval İcracısı Mehmet Bedel, Bağlama sanatçısı Eren Can Ortakçı ve M.Berkan Sayın (Cura), Uğur Bulut (Perküsyon), Faruk Sayın (Perküsyon) halk müziği dinletisi de Şölen kapsamında sanatseverlerle buluşurken, çocuklara yönelik olarak; Ahmet Örmeci Karagöz gösterisiyle, Serkan Bilgin Kukla gösterisiyle, Havva Koçak Masal-Hikâye anlatımıyla çocuklarla bir araya geliyor. Mangala, Seksek, Dokuztaş gibi oyunların yer aldığı alanlarda Şölen kapsamında minik ziyaretçileri geleneksel çocuk oyunlarıyla tanıştırıyor.

Burdur Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleşecek ücretsiz Halk Müziği Konseri'nde Türk Halk Müziği sanatçıları Mehmet Bedel (Sipsi), Eren Can Ortakçı (Bağlama), M.Berkan Sayın (Cura), Uğur Bulut (Perküsyon), Faruk Sayın (Perküsyon) sanatseverlerle buluşacak.

13 ilden toplam 50'ye yakın Somut Olmayan Kültürel Miras Taşıyıcısı'nın katıldığı ve birçok sanat dalının tanıtıldığı Burdur Yaşayan Miras Şöleni, yarına kadar Burdur Kültür Merkezi'nde sanatseverlerle buluşacak.