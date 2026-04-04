Adana Büyükşehir Belediyesi Hayvan Bakımevi'ni ziyaret eden ve incelemelerde bulunan Adana Veteriner Hekimler Odası Başkanı Üzeyir Can ve oda yönetimi, bazı basın kuruluşlarında, yavru bir köpeğin açlıktan başka bir köpeği yediğine dair iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirtti.

ADANA (İGFA) - Büyükşehir Hayvan Bakımevi yöneticileriyle birlikte incelemelerde bulunan Üzeyir Can, son günlerde sosyal medyada paylaşılan ve bir yavru köpeğin diğer yavruyu yediği iddiasıyla gündeme getirilen görüntülere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Söz konusu görüntüler üzerine Adana Veteriner Hekimleri Odası Yönetim Kurulu ile birlikte barınakta yerinde tespit çalışması yaptıklarını belirten Can, elde edilen bulguların kamuoyuna yansıtıldığı şekilde olmadığını ifade etti.

YEME YA DA SALDIRI DAVRANIŞI DEĞİL

Görüntülerin yanlış değerlendirildiğini vurgulayan Can şunları söyledi: Görüntülerde yer alan yavrular yaklaşık bir aylık. Bu yaş döneminde yavru köpeklerde ağızla keşif, oyun ve çevreyi tanıma davranışları oldukça yaygındır. Veteriner davranış bilimi açısından bu tür temaslar 'yeme' ya da saldırı davranışı olarak değerlendirilmez.'

YAVRU KAYIPLARI İSTİSNAİ DEĞİLDİR

Yavru kayıplarının sanıldığı kadar istisnai olmadığını belirten Can şöyle devam etti: 'Veteriner literatürüne göre erken dönem yavru ölümleri %10 ile %30 arasında değişebilmektedir. Birçok doğumda en az bir yavru kaybı yaşanabilmektedir. Bu nedenle bir yavrunun ölmesi nadir değildir. Kesin ölüm nedeni ancak veteriner hekimler tarafından yapılacak detaylı inceleme ile belirlenebilir.'