Adana Milletvekili, TBMM Milli Savunma Komisyonu ve Plan Bütçe Komisyonu Üyesi, İYİ Parti Türk Dünyası ve Yurt Dışı Teşkilatlanma Başkanı, Genel Başkan Yardımcısı Ayyüce Türkeş Taş, babası Alparslan Türkeş'in mezarını ziyaret etmesinin engellediğini açıklarken, kendisine eşlik eden koruma polisinin de ziyareti engelleyenler tarafından darp edildiğini belirtti.

Türk siyasal yaşamına damga vuran isimlerden biri olan MHP'nin kurucu genel başkanı Alparslan Türkeş vefatının 29'uncu yılında anılırken, kızı Ayyüce Türkeş Taş'ın babasını kabrini ziyaret etmesi engellendi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Ayyüce Türkeş Taş, yayınladığı bir video ile babasının mezarında yaşadıklarını anlattı. Babasının vefatının yıldönümünde kabrini ziyaret etmesinin yine engellediğini belirten Ayyüce Türkeş, kendisine eşlik eden koruma polisinin de darp edildiğini ifade etti. "Terörist başı Öcalan'a kurucu önder demediğim için kimse beni baba Yasin okumaktan alıkoyamaz" diyen Ayyüce Türkeş, kendilerini engelleyen ve polisi darp edenlerin bu cesareti nereden bulduklarını sorarak gereğini yapmaları için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş'a çağrıda bulundu.