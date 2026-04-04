Adana Büyükşehir Belediyesi ile ÇÜ arasında yapılan protokol çerçevesinde rahim ağzı kanserine karşı ücretsiz aşı uygulaması başladı.

ADANA (İGFA) - Adana Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı ile Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi arasında yapılan iş birliği protokolü kapsamında, toplum sağlığını korumaya yönelik önemli koruyucu sağlık hizmeti olan HPV Aşı Uygulaması başlatıldı.

HPV (Human Papilloma Virüs), özellikle kadınlarda görülen rahim ağzı kanserinin en önemli nedenlerinden biri olup, dünya genelinde en sık rastlanan enfeksiyonlardan. Rahim ağzı kanseri, erken dönemde belirti vermeyebilen ancak ilerlediğinde ciddi sağlık sorunlarına yol açabilen bir hastalık olup, düzenli tarama ve aşı ile büyük ölçüde önlenebilmektedir. Günümüzde HPV aşısı, rahim ağzı kanseri başta olmak üzere HPV'ye bağlı gelişebilen birçok hastalığa karşı yüksek koruyuculuk sağlayan en etkili yöntemlerden biri olarak kabul edilmektedir.

Bu kapsamda Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda, koruyucu sağlık hizmetlerine erişimi artırmak amacıyla HPV aşı uygulaması planlandı.

Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi ile yapılan protokol çerçevesinde;başvuruların alınması, başvuruların değerlendirilmesi, aşı temininin sağlanması, aşı uygulamaları sırasında kişilerin randevu planlamalarının yapılması ve ulaşımlarının organize edilmesi Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından yürütülmektedir.Aşıların depolanması, soğuk zincir kurallarına uygun şekilde muhafaza edilmesi, aşı uygulamalarının gerçekleştirilmesi ve yapılan aşıların sağlık sistemine kaydedilmesi ise Çukurova Üniversitesi Balcalı Hastanesi sağlık ekipleri tarafından gerçekleştirilmektedir.

HPV aşı uygulaması, belediyemizden sosyal yardım alan veya sosyal hizmet değerlendirme kriterlerine uygun olduğu belirlenen 9-45 yaş aralığındaki kadın ve kız çocuklarına yönelik olarak planlandı. Yapılan başvurular sosyal hizmet kriterleri doğrultusunda titizlikle incelenmiş olup, toplam 450 kişinin başvurusu onaylanmıştır.Onaylanan kişilerden 400'ü yetişkin, 50'si çocuk olmak üzere aşılama programına dahil edildi.