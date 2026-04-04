Kartopu Enez Gönüllüleri ve Enez Sahil Sakinleri ile Dayanışma Derneği'nin birlikte düzenledikleri 2025 yılı Enez Öyküleri Yarışması sonuçlandı. 78 Eserin katıldığı yarışmada İSPİNOZ rümuzu ile katılan Anıl Topçu 'nun Lodosun Hizasında başlıklı öyküsü birinciliğe layık görüldü.

EDİRNE (İGFA) - HAZİRAN rümuzu ile katılan Emin Mete Öztürk'ün 'Yusufçuğun Dört Kanadı' isimli eseri ikinciliğe layık görüldü. Yarışmaya Poetika rümuzu ile katılan Ebru Asya ise 'Balık çorbası' eseri ile yarışmanın üçüncüsü olarak belirlendi.

Seçici Kurul görevini Zerrin Boratav, Sanatçı Suavi, ve geçen yılın birincisi Nur İpek Önder'in üstlendiği yarışmanın plaket ve ödülleri temmuz sonu ya da Ağustos başında düzenlenmesi planlanan GÜNBATIMI Gecesinde verilecek. Ödül alan eserler ve ödül almasa da Jürinin önerdiği ve Yönetimler Ortak Grubu'nun uygun gördüğü eserler bastırılacak olan 'Enez Öyküleri Antolojisi'nde yer alacak:

YARIŞMA BİRİNCİSİ ANIL TOPÇU

1991 yılında Edirne/Uzunköprü'de doğdu. 2014 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği Bölümünden mezun oldu. Ayrıca İstanbul Üniversitesinde Felsefe, Anadolu Üniversitesinde Radyo ve Televizyon Programcılığı eğitimleri aldı.

Bir dönem eğitim yayıncılığı alanında yazar ve editör olarak çalıştı. Üniversite yıllarından itibaren kaleme aldığı öykü, şiir ve denemeleri; Hece Öykü, Dil ve Edebiyat, Mahal, Okapi, Darağacı Sanat ve Karnaval başta olmak üzere çeşitli dergilerde yayımlandı.

Ulukuş Yayınları tarafından yayımlanan 'Viraneler' adlı bir romanı bulunmaktadır.

2024 yılında 3. Ulusal Sait Faik Abasıyanık Hikâye Yarışması'nda üçüncülük, 2025 yılında 'Bir Masal Kocaeli' yarışmasında mansiyon ödülü kazandı. Hâlen Millî Eğitim Bakanlığı bünyesinde Türk Dili ve Edebiyatı öğretmeni olarak görev yapmakta ve yazı çalışmalarını sürdürmektedir.

YARIŞMA İKİNCİSİ EMİN METE ÖZTÜRK

1978 yılında Erzurum'da doğdu. İlk ve orta öğrenimini burada tamamladı. İstanbul'da İnşaat Mühendisliği dalında sırasıyla Yıldız Teknik Üniversitesi Lisans ve İstanbul Teknik ÜniversitesiYüksek Lisans programlarını tamamlayarak çalışma hayatına atıldı. Bu zaman boyunca edebiyat alanında eser verme gayreti içinde oldu. Yayımlanmış 4 adet romanı bulunmaktadır. 2024 yılı itibari ile profesyonel çalışma hayatına son verdi. Kendini tamamen edebiyata ve yazmaya adadı. Bugüne kadar çeşitli kurum ve kuruluşların düzenlemiş olduğu yarışmalarda layık görüldüğü dereceler aşağıdaki gibidir.

· 2023 yılı, 2. Tomris Uyar Öykü Yarışması - Dördüncülük

· 2024 yılı, Osmangazi Belediyesi tarafından Hasan Âli Yücel anısına düzenlenen Öykü Yarışması - Birincilik

· 2025 yılı,KKM Yayınları Öykü Yarışması - Üçüncülük

· 2025 yılı, 8. Güzel Ordu Öykü Yarışması - Finalist

YARIŞMA 3 NCÜSÜ EBRU ASYA

İstanbul doğumludur. Sosyoloji eğitimi ve felsefe öğretmenliği geçmişi, edebi çalışmalarına insanı bireysel ve toplumsal yönleriyle ele alan bir perspektif kazandırmıştır.

Şiir, öykü, deneme ve inceleme türlerinde yazdığı metinler çeşitli basılı ve dijital mecralarda yayımlanmıştır. Ayrıca şiir-deneme türündeki bir kitabın editörlüğünü yapmış; editörlüğünü üstlendiği iki farklı eserin ise yayıma hazırlık süreci devam etmektedir.

Edebiyatı, insanı anlama ve anlatma biçimi olarak görür; şiiri ise bu arayışın en yalın ve mahrem durağı kabul eder.