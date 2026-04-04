Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, tarihi Kayseri Kalesi içerisinde yapımı süren 'Mülhem Kayseri Mutfağı' projesini yerinde inceledi. Başkan Büyükkılıç, projenin Kurban Bayramı sonrasında hizmete açılmasının planlandığını açıkladı.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediyesi, kadim mirasıyla öne çıkan Kayseri Kalesi içerisinde hayata geçirdiği 'Mülhem Kayseri Mutfağı' projesiyle, şehrin kültürel ve gastronomik zenginliğini yeni bir konseptle buluşturmaya hazırlanıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, tarihi kale içerisinde devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek proje hakkında yetkililerden bilgi aldı. İnceleme ziyaretinde, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcıları Fatih Temeltaş ve Ufuk Sekmen ile Etüt ve Projeler Daire Başkanı Murat Baltacı da hazır bulundu.

Başkan Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada, Cumhuriyet Meydanı'ndaki geçmiş dönemde geçici olarak hizmet veren yapıları kaldırıp, daha sağlıklı ve güvenli bir ortam anlayışı içerisinde çalıştıklarını kaydetti.

Büyükkılıç, ayrıca şehrin gerdanlığı olan Roma ve Bizans dönemine tanıklık eden tarihi kaleyi koruyarak, kuruldan alınan projeleri uygulamak üzere Kayseri tatlarının, uygun koşullarda imkân bulacağı bir ortam oluşturmak için gayretlerini sürdürdüklerini belirtti.

Büyükşehir'e yakışır hassasiyet ile Mutfak Sanatları Merkezi'nin kültürünü yansıtmayı amaçladıklarını belirten Başkan Büyükkılıç, projede nezih ve güvenli bir ortamda Kayseri Yağlaması ve Kayseri Mantısı gibi lezzetleri sunacaklarını vurguladı.

Çalışmaların hızla sürdüğünü belirten Büyükkılıç, projenin Kurban Bayramı sonrasında hizmete açılmasının planlandığını açıklayarak, hem ekibine hem de yüklenici firmaya teşekkür edip, Kayseri'yi daha iyi noktaya taşımak için gayret edeceklerini ifade etti.

Kayseri'nin köklü mutfak kültürünü modern bir yaklaşımla sunacak olan tesis, hem şehir sakinlerine hem de şehir dışından gelen ziyaretçilere hitap edecek. Kayseri'nin tarihi dokusu ile zengin mutfak kültürünü aynı çatı altında buluşturacak olan ve Mutfak Sanatları Merkezi'nin bir markası olacak 'Mülhem Kayseri Mutfağı', tamamlandığında şehrin turizm ve gastronomi potansiyeline önemli katkı sağlayacak prestij projeler arasında yer alacak.