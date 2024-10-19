Ankara Büyükşehir Belediyesi, KPSS puanıyla 300 itfaiye eri alımı için ilana çıktı. “itfaiyebasvuru.ankara.bel.tr” adresi üzerinden başvuru formunu doldurmaları istenen adayların, sözlü ve uygulamalı sınava girmek için istenilen belgelerle birlikte 18-22 Kasım tarihleri arasında İtfaiye Daire Başkanlığına gelerek şahsen başvurmaları gerekiyor. Sözlü ve uygulamalı sınav ise 2-18 Aralık tarihleri arasında İtfaiye Daire Başkanlığında gerçekleştirilecek.

ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, İtfaiye Teşkilatı’nı güçlendirmek için bünyesine yeni itfaiye erleri katmayı sürdürüyor.

İtfaiye Daire Başkanlığı, liyakat usulüyle KPSS puanına göre 300 itfaiye eri alımı için ilana çıktı.

BAŞVURULAR ELEKTRONİK ORTAMDA

“itfaiyebasvuru.ankara.bel.tr” adresi üzerinden elektronik ortamda başvuru formları doldurulabilecek. Sözlü ve uygulamalı sınava katılmak isteyen adaylar istenilen belgelerle birlikte 18-22 Kasım tarihleri arasında İtfaiye Daire Başkanlığına gelerek şahsen başvuruda bulunabilecek.

Sözlü ve uygulamalı sınav ise 2-18 Aralık tarihleri arasında İtfaiye Daire Başkanlığında gerçekleştirilecek.

ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER

Toplam 300 kadın ve erkek adayı kapsayan memur alımında açıktan atama yoluyla itfaiye eri alımı yapılacak.

İtfaiye eri alımı için başvuru yapacak adaylarla ilgili kadro ayrıntıları ise şöyle:

Sıra No Kadro Unvanı Hizmet Sınıfı Kadro Derecesi Kadro Adedi Niteliği Cinsiyeti KPSS Puan Türü KPSS Taban Puanı 1

İtfaiye Eri

GİH

10

300

- İtfaiyecilik ve yangın güvenliği, itfaiyecilik ve sivil savunma, sivil savunma ve itfaiyecilik önlisans programlarının birinden mezun olmak. - En az (C) sınıfı sürücü belgesine sahip olmak.

Kadın/ Erkek

P93

En az 60 puan

