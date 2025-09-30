Ankara Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, İtfaiyeciler Haftası kapsamında Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı personeliyle bir araya geldi.ANKARA (İGFA) - İtfaiye erleriyle birlikte Gönül Köşkü Huzurevi’ni ziyaret eden Başkan Özarslan, huzurevi sakinleriyle yakından ilgilenerek sohbet etti. Ziyarete, Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ali Levent Çeri, Keçiören Belediye Başkan Yardımcısı Emir Can Tunç ve itfaiye erleri katıldı.

İTFAİYE TEŞKİLATINA TEŞEKKÜR

İtfaiye teşkilatının toplumun huzur ve güvenliği için üstlendiği hayati sorumluluğa dikkat çeken Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, yangın ve afetlerde kritik rol üstlenen itfaiye teşkilatına özverili çalışmalarından dolayı teşekkür ederek personelin İtfaiye Haftası’nı kutladı. Başkan Özarslan, “Bizim can güvenliğimizin, yaşam kalitemizin ve konforumuzun en önemli koruyucularından biri, itfaiye teşkilatımızdır. İtfaiye teşkilatının başında bulunan kıymetli Başkanımız Ali Levent Çeri, donanımlı ekibiyle birlikte bizler için ellerinden gelenin en iyisini yaparak çok büyük işlere imza atıyor. Bir yangın, sel veya başka bir afet yaşandığında, arkamızda güçlü bir ekip olduğunu bilmek bizlere güven veriyor. Bu bilinçle içimiz rahat, sizlerle gurur duyuyoruz.“ şeklinde konuştu. Özarslan, bu anlamlı günde Keçiören’de huzurevi sakinleriyle bir araya geldikleri için itfaiye erlerine teşekkür etti.

“İtfaiyeciler olarak her zaman yanınızdayız”

Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ali Levent Çeri ise "Bizler, itfaiyeci evlatlarınız olarak meslekte 311. yılımızı kutluyoruz. İstedik ki bu anlamlı haftada siz kıymetli büyüklerimizi ziyaret edelim, mübarek ellerinizden öpelim. Bizler de itfaiyeciler olarak inşallah sizlerin bu güzel ve uzun ömrüne kazasız belasız kavuşuruz. Her zaman yanınızdayız, sizleri çok seviyoruz.” diye konuştu.

Keçiören Belediye Başkanı Dr. Mesut Özarslan, programın sonunda Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanı Ali Levent Çeri’ye tüm itfaiye erleri adına plaket takdim etti. Ali Levent Çeri de Başkan Özarslan’a itfaiyeciler tarafından özel olarak yapılan itfaiyeci heykelini hediye etti.