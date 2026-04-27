Spot: Anahtar Parti Bursa İl Başkanlığı, Memleket Hastanesi'nin özelleştirileceği iddialarına karşı basın açıklaması yaptı. İl Başkanı Fikret Aslan, 'Milletin parasıyla yapılan hastane satılamaz' dedi.

Adiviye ELBAŞ - gazeteabc / BURSA (İGFA) - Anahtar Parti Bursa İl Başkanlığı öncülüğünde, sağlık alanlarının özelleştirileceğine ilişkin iddialara tepki göstermek amacıyla Ali Osman Sönmez Onkoloji Hastanesi Acil Servisi önünde basın açıklaması düzenlendi.

Açıklamada konuşan Anahtar Parti Bursa İl Başkanı Fikret Aslan, Memleket Hastanesi'nin Cumhurbaşkanı kararnamesiyle özelleştirilmesine ilişkin karara itiraz ettiklerini belirterek, 'Bu hastane milletin ortak vicdanıdır. Kamu kaynaklarıyla yapılmış bir sağlık kurumunun satılması kabul edilemez' ifadelerini kullandı. Tarihi 1868 yılına uzanan Bursa Memleket Hastanesi'nin kentin sağlık hafızasında önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Aslan, hastanenin geçmişten bugüne birçok kez yenilenerek hizmet verdiğini hatırlattı. Aslan, 'Dededen toruna hizmet vermiş bu hastanenin özelleştirilmesi, Bursa'nın hafızasına zarar verir' dedi.

Bursa'daki sağlık altyapısına da dikkat çeken Aslan, kentte yatak ve yoğun bakım kapasitesinin yetersiz olduğunu belirterek, mevcut hastanelerin satışa çıkarılmasının bu sorunu daha da derinleştireceğini savundu.

Özellikle yapımı uzun süredir devam eden Ali Osman Sönmez Hastanesi tamamlanmamışken böyle bir adımın 'vicdanen kabul edilemez' olduğunu ifade eden Başkan Aslan, Bursa'da daha önce de çeşitli hastane alanlarının özelleştirildiğini iddia ederek, yeni sağlık yatırımları yapılmadan mevcut alanların elden çıkarılmasına tepki gösterdi.

Uludağ yolu Bayraktepe mevkiinde bulunan ve bir dönem Onkoloji Hastanesi ek binası olarak kullanılan alanın da ranta açılabileceği iddialarını gündeme getiren İl Başkanı Fikret Aslan, 'Kanser hastalarımızın tedavisinde kullanılan, moral ve motivasyon sağlayan bu yer bugün yatırımcıların dikkatini çeken bir noktaya dönüşmüştür. Orası bir otele ya da başka bir yapıya mı kurban edilecektir?' diye sordu.ç

Bursa'nın artan nüfusu ve sağlık ihtiyacına rağmen bu tür adımların 'şehre ihanet' olduğunu savunan Aslan, basın açıklamasında, kamu sağlık hizmetlerinin korunması çağrısını yaparken, Anahtar Parti'nin süreci yakından takip edeceğini ve sağlık alanındaki gelişmelere karşı kamuoyunu bilgilendirmeyi sürdüreceğini duyurdu.