Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin yaz okuluna ilişkin usul ve esaslarını düzenleyen yeni yönetmelik, bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

ANKARA (İGFA) - Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi ön lisans ve lisans programlarında uygulanacak yaz okuluna ilişkin yeni yönetmeliğe göre, yaz okulu, bahar dönemi sonu sınavlarının ardından açılabilecek ve öğrencilere isteğe bağlı olarak sunulacak. Yaz okulunda eğitim süresi sınavlar dahil en az beş hafta olacak. Yaz okulunda geçirilen süre, öğrencilerin azami öğrenim süresinin hesabına dahil edilmeyecek.

Yönetmelikte, yaz okulunun ayrı bir yarıyıl olarak değil, bahar döneminin devamı niteliğinde olduğu vurgulandı. Yaz okulunda alınan derslerden elde edilen harf notları öğrencilerin genel not ortalamasına (GNO) dahil edilerek yeniden hesaplanacak.

Dikkat çeken düzenlemelerden biri de başarı değerlendirme sistemi oldu. Buna göre yaz okulunda başarı, tek bir sınavla belirlenecek ve sınav notunun başarıya etkisi yüzde 100 olacak. Yaz okulunda mazeret sınavı yapılmayacak. Öğrencilerin diğer üniversitelerin veya yükseköğretim programlarının yaz okullarından ders alamayacağı hükmü de yönetmelikte yer aldı. Yaz okulu kayıtlarının tamamlanmasının ardından ders seçimine ilişkin taleplerin dikkate alınmayacağı belirtildi.

Yeni düzenlemeye göre yaz okuluna katılacak öğrencilerden ayrıca öğretim ücreti alınacak. Bu ücret, güz ve bahar dönemlerinde ödenen öğrenim ücretlerinden bağımsız olarak belirlenecek. Seçilen derslerin açılması halinde ücret iadesi yapılmayacak, ancak dersin açılmaması durumunda ilgili ders ücreti veya tüm derslerin açılmaması halinde ödemenin tamamı geri verilecek.

Öte yandan, 2019 yılında yayımlanan ve Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin yaz okulunu düzenleyen önceki yönetmelik yürürlükten kaldırıldı. Kapatılan İktisat ve İşletme Fakültelerine bağlı programlarda kayıtlı, mezun veya kaydı silinen öğrencilerin işlemlerinin de yeni yönetmelik hükümlerine göre yürütüleceği belirtildi.