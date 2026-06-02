TÜBİTAK'ın 4009 Köy Okullarına Yönelik Destek Programı'nın başvuru sonuçları açıklandı. Köy okullarında bilim ve teknoloji farkındalığını artırmayı amaçlayan çağrı kapsamında toplam 237 proje destek almaya hak kazandı.

ANKARA (İGFA) - İlk kez bu yıl çağrıya açılan 4009 Köy Okullarına Yönelik Destek Programı kapsamında yapılan başvuruların değerlendirme süreci tamamlandı.

Bilim, teknoloji ve eğitime yönelik proje temelli çalışmaların köy okullarındaki öğrenciler ve köy halkıyla buluşturulmasını; bilim ve teknoloji farkındalığının artırılmasını, bilim okuryazarlığının güçlendirilmesini ve bilimsel olguların etkileşimli uygulamalarla anlaşılır şekilde aktarılmasını amaçlayan 4009 Köy Okullarına Yönelik Destek Programı başvuru sonuçları açıklandı. Bilim ve Toplum Başkanlığı (BİTO) tarafından yürütülen çağrı kapsamında toplam 237 proje başvurusu destek alacak.

Başvuru sahipleri değerlendirme sonuçlarını Proje Başvuru Sistemi'ne giriş yaparak hesapları üzerinden görüntüleyebilirler.