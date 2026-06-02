Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin LGS ve YKS'ye hazırlanan ihtiyaç sahibi öğrencilere yönelik sağladığı Test Kitabı Ücreti Desteği'ne yüzlerce başvuru yapıldı. Eğitimde fırsat eşitliğini güçlendiren destek, ailelerin bütçesine önemli katkı sağlıyor. Destekten faydalanmak isteyen öğrenciler için başvurular devam ediyor.

DENİZLİ (İGFA) - Denizli Büyükşehir Belediyesi'nin eğitimde fırsat eşitliği ilkesiyle sürdürdüğü sosyal destek projelerinden olan Test Kitabı Ücreti Desteği, ihtiyaç sahibi ailelerin bütçesine nefes aldırdı.

Bu kapsamda, Denizli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın yürüttüğü, LGS ve YKS'ye hazırlanan ortaokul 8 ile lise 11 ve 12'nci sınıfta eğitim gören, ihtiyaç sahibi öğrencilere verilen test kitabı ücreti desteği devam ediyor.

İhtiyaç sahibi ailelerin eğitim bütçesine can suyu olan destek için www.denizli.bel.tr adresindeki 'Başvurular' sekmesinden veya https://apps.denizli.bel.tr/testkitabibasvuru/ adresinden online müracaat yapılıyor.

Haziran ayında yapılacak sınavlara sayılı günler kala, bugüne kadar yüzlerce başvurunun alındığı proje kapsamında şartları taşıyan öğrencilere 2.500 TL'ye kadar test kitabı ücret desteği sağlanıyor.



HER ZAMAN VE HER KOŞULDA DESTEK



Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu, güçlü yarınların ancak eğitimde fırsat eşitliğiyle inşa edilebileceğini söyledi.

Ekonomik şartların her geçen gün zorlaştığı dönemde ihtiyaç sahibi ailelerin omuzlarındaki yükünü bir nebze de olsa hafifletmek için sosyal destek projelerine büyük önem verdiklerini vurgulayan Başkan Çavuşoğlu, şunları kaydetti: 'LGS ve YKS'ye girecek, heyecanla bu günleri bekleyen tüm öğrenci kardeşlerime yürekten başarılar diliyorum. İnanıyorum ki azimle çalışan her bir gencimiz hak ettiği başarıya ulaşacaktır. Bizler, her zaman ve her koşulda onların en büyük destekçisi olmaya devam edeceğiz.'