Her alanda gençlerin yanında olan Bursa Büyükşehir Belediyesi, üniversite sınav maratonu öncesi ücretsiz TYT ve AYT deneme sınavları düzenliyor.

BURSA (İGFA) - Ücretsiz hazırlık kursları ve tercih desteği gibi uygulamalarla her zaman üniversite adaylarının yanında olan Bursa Büyükşehir Belediyesi, üniversite sınavı öncesi gençlere gerçek sınav provası imkânı sunuyor.

Büyükşehir Belediyesi'nin tüm Gençlik Merkezleri'nde düzenlenecek ücretsiz Temel Yeterlilik Testi (TYT) deneme sınavı, 6 Haziran Cumartesi günü saat 10.15'te başlayacak. Ücretsiz Alan Yeterlilik Testi (AYT) deneme sınavı da 7 Haziran Pazar günü aynı saatte yine tüm Gençlik Merkezleri'nde gerçekleşecek.

Ücretsiz deneme sınavlarına katılmak isteyen üniversite adayları, 5 Haziran Cuma günü saat 12.00'ye kadar Gençlik Merkezleri'ne başvuru yapılabilecek.

Gerçek sınav düzeni ve kurallarına uygun şekilde uygulanacak deneme sınavlarında dereceye giren öğrenciler çeşitli hediyelerle ödüllendirilecek. Buna göre birinciye tablet, ikinciye bluetooth kulaklık, üçüncüye akıllı saat, dördüncüye bluetooth hoparlör, beşinciye ise powerbank hediye edilecek.