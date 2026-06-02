Bursa'nın Yıldırım ilçesinde Molla Yegan Çocuk Üniversitesi Robot Takımı, başarılarına yenisini ekledi. Genç mucitler, 7. Uluslararası Kelebek Robot Olimpiyatları'nda 'Çizgi İzleyen Robot' kategorisinde ilk üç sırayı alarak Yıldırım'ın gururu oldu.

BURSA (İGFA) - Yıldırım Belediyesi'nin çocukları bilim, teknoloji ve sanatla buluşturmak amacıyla hayata geçirdiği Molla Yegan Çocuk Üniversitesi, başarılarıyla adından söz ettirmeyi sürdürüyor.

Molla Yegan Çocuk Üniversitesi Robot Takımı, Gebze Teknik Üniversitesi tarafından düzenlenen 7. Uluslararası Kelebek Robot Olimpiyatları'na damga vurdu. Yıldırımlı genç mucitler, 'Çizgi İzleyen Robot' kategorisinde rakiplerini geride bırakarak kürsünün tamamını domine etti. Söz konusu kategoride birincilik, ikincilik ve üçüncülüğü kimselere bırakmayan Molla Yegan Çocuk Üniversitesi Robot Takımı, Yıldırım'a büyük bir gurur yaşattı.

BİLİMLE GELİŞEN YILDIRIM

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, elde edilen başarıdan dolayı genç mucitleri kutladı. Başkan Yılmaz, 'Çocuklarımızın bilim ve teknoloji alanındaki gelişimlerini desteklemeye önem veriyoruz. Evlatlarımızın geleceğe en iyi şekilde hazırlanması için yatırımlarımızı sürdürüyoruz. Molla Yegan Çocuk Üniversitemiz, çocuklarımızın fikirlerini hayata geçirebildiği ve üretkenliklerini geliştirdiği değerli bir eğitim yuvasıdır. Burada eğitim alan öğrencilerimiz, geleceğin dünyasında söz sahibi olacak donanımlı bireyler olarak yetişiyor. 7. Uluslararası Kelebek Robot Olimpiyatları'nda elde edilen dereceler hepimize büyük bir gurur yaşattı. Yıldırım'da bilim ve teknolojiyle iç içe büyüyen nesiller yetiştirme hedefimizden vazgeçmeden çalışmalarımıza devam edeceğiz' diye konuştu.