ANKARA (İGFA) - Ankara Büyükşehir Belediyesi, kadınların yaşadığı sağlık sorunlarını hafifletmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Merkezi iş birliği ile kadınlarla bir araya gelen Büyükşehir Belediyesi, Dikmen Kadınlar Lokali'nde Sağlık ve Hareket Programı düzenledi.

Programda bir araya gelen Başkentli kadınlar, sağlıklı yaşam ve egzersizin önemi, kas-iskelet sistemi sağlığının korunması ve günlük yaşamda ve ev işlerinde doğru pozisyon kullanımı hakkında bilgi sahibi oldu.

Program sonunda ise; duruş bozukluklarını düzeltmeye yönelik omurga sağlığı egzersizleri, bel ve boyun ağrılarını azaltıcı kas gevşetici uygulamalar, kas-iskelet sistemini güçlendirici temel egzersizler, doğru duruş ve hareket tekniklerini kapsayan ergonomi eğitimi ile kadınlar pratik yapma imkânı buldu.

KADINLAR VERİMLİ BİR GÜN GEÇİRDİ

Eğitimde üyelerin verimli bir gün geçirdiğini dile getiren Dikmen Kadınlar Lokali İdarecisi Ayşe Tek, 'Bugün biz Dikmen Kadınlar Lokali'mizde, Kadın ve Aile Daire Başkanlığı'nın Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi Bölümü ile iş birliğiyle düzenlediği etkinlikte buluştuk. Bizim günlük duruş bozukluklarımızla ilgili boyun ve bel ağrılarını nasıl yenebiliriz, kas ve iskelet sistemimizi nasıl güçlendirebiliriz üzerine eğitimi aldık, çok verimliydi. Üyelerimiz de çok mutlu oldu. Bunun için öncelikle Mansur Başkan'ımıza emeği geçen herkese çok teşekkür ederiz' dedi.