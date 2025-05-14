Muğla Büyükşehir Belediyesi kuruluşu Muğla Planlama Ajansı (MUPA), “Gençlerin Gözünden Kent ve Gelecek” başlıklı raporunu kamuoyuyla paylaştı. Rapor, Muğla’daki gençlerin kentle ilgili beklentilerini, kaygılarını ve umutlarını ortaya koydu. MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi ve Kıyı Ege Belediyeler Birliği Başkanı Ahmet Aras’ın “Dünya Kenti Muğla”vizyonu doğrultusunda kurulan MUPA, “Gençlerin Gözünden Kent ve Gelecek" başlıklı raporunu yayımladı. Rapor gençlerin kentle ilgili beklentilerini ortaya koydu.

Raporun kamuoyuyla paylaşılması amacıyla Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinliğe Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Menteşe Belediye Başkanı Gonca Köksal, MSKÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Deniz Ülgen, MSKÜ Rektör Vekili Prof. Dr. Mustafa Gökçe, STK’lar, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Toplantıda “Yeni Dünya Becerileri” başlıklısöyleşi gerçekleştiren Prof. Dr. Sinan Canan, veri üzerine anlam kazandırıp yorum yapmanıçok değerli olduğunu dile getirdi.

Tansu Özcan: “Sunduğumuz Veriler, Sadece Birer Rakam Değil; Sizin Hikayeniz, Bizim Hikayemiz”

MUPA Başkanı Tansu Özcan, “Üniversitemizle birlikte ilk günden itibaren işbirliği içinde yürüttüğümüz çalışmalardan biri olan ‘Gençlerin Gözünden Kent ve Gelecek’ raporunda sunduğumuz veriler, sadece birer rakam değil; sizin hikayeniz, bizim hikayemiz.Araştırmamız 18-29 yaşında bin 537 katılımcı ile gerçekleştirildi. Katılımcılarımızın yüzde 50’si erkek yüzde 50’si kadınlardan oluşuyor. Gençler mutluluk bakımından ciddi bir kırılma içinde. Muğla Büyükşehir Belediyesi gençlerin umudu yitirme eğiliminde olduğunu görüyor, bunun için uzun vadeli planlara yatırım yapıyor.MUPA olarak planlamada iki ödevimiz olduğu bir gerçek. Muğla’da gençlerin refahını artıracak ekonomi politikalarının tasarımını yapacak, gençlerin kendilerini daha çok ifade edeceği alanların büyütülmesi için çaba harcayacağız” ifadelerini kullandı.

“Gençlerin Sesine Kulak Vermeden, Bu Şehri Sağlıklı Bir Geleceğe Taşıyamayız”

Muğla Planlama Ajansı’nın ortak akıl ve bilimsel veriler ile şehrin geleceğini planlamak için kurulduğunu söyleyen Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, “Gençlerin Gözünden Kent ve Gelecek” raporunun Muğla için önemli veriler sunduğunu belirtti.

Başkan Aras, “Bu rapor, bir saha çalışmasının ötesinde gençlerimizin hayata dair beklentilerini, kaygılarını ve umutlarını anlamaya dönük samimi bir çabanın ürünüdür. Onların sesine kulak vermeden, bu şehri de bu ülkeyi de sağlıklı bir geleceğe taşıyamayacağımızıçok iyi biliyoruz.

Araştırmamız bize çok çarpıcı veriler sundu. MUPA’nın yürüttüğü saha çalışmasına göre, gençlerimizinbir bölümü ‘çok mutlu ve çok umutlu’ hissediyor. Ne yazık ki gençlerimizin büyük bir bölümü de mutsuzluk ve umutsuzluk duygusuna daha yakın. Kuşkusuz gençlerimizde bu olumsuz duygu durumlarını yaratan ülkemizin genel atmosferidir” dedi.

“Gençlerin İçlerinde Dizginlenemez Bir Dönüşüm Arzusu Var”

Gençlerin dönüşüm arzusu ve büyük bir düş gücü olduğunu söyleyen Başkan Aras, “Tüm karamsar tabloya rağmen, MUPA’nın gerçekleştirdiği araştırmada dikkat çekici bir bölüm vardı. Gençlere ‘Muğla’yı sen yönetseydin neyi değiştirirdin?’ diye sorduk. Verdikleri yanıtlar doğrudan umut dolu cümleler değildi ancak bu cevapların satır aralarında güçlü bir değişim arzusu, sorgulayan bir bilinç ve çözüm üretme isteği vardı. Gençler bugün kendini umutsuz hissedebilirama içlerinde dizginlenemez bir dönüşüm arzusu ve bu ülkeye dair büyük bir düş gücü var” diye konuştu.

“MUPA Sayesinde Gençlerin Sesine Yalnızca Kulak Vermiyor; Veriye Dayalı Olarak Ölçüyor Ve Anlıyoruz”

Yerel yönetim olarak politikaları bilimsel verilere, somut ihtiyaçlara ve toplumsal gerçekliğe göre şekillendirdiklerini kaydeden Başkan Aras,“Gençlerimiz yaşadığı kentten çok şey bekliyor. Ancak gençlerimizin içinde bulunduğu duygu durumu maalesef hiç iç açıcı değil. Bu noktada kentimizin tüm paydaşlarına büyük bir sorumluluk düşüyor. Gençlerimize istihdam alanları, sosyal bir yaşam, kişisel gelişim imkânları gibi pek çok olanak sağlamak zorundayız. Merkezi yönetim, yerel yönetim, özel ve kamu ayrımı yapmadan, gençlerimizin geleceği için hep birlikte çalışmalıyız.

Bu çalışmanın ortaya çıkmasında emeği geçen Muğla Planlama Ajansı’na teşekkür ediyorum. MUPA sayesinde gençlerin sesine yalnızca kulak vermiyor; veriye dayalı olarak ölçüyor ve anlıyoruz. Biz de yerel yönetim olarak politikalarımızı bilimsel verilere, somut ihtiyaçlara ve toplumsal gerçekliğe göre şekillendiriyoruz” dedi.