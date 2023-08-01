Anadolu Grubu’nun otomotiv çatısı altında faaliyet gösteren şirketlerinden Anadolu Motor, Antrac Motopomp ürün gruplarında benzinli serinin ilk ürününü piyasaya sürdü.

Gücünü Honda’nın üstün motor teknolojisinden alan Antrac GX200 Motopomp; tarımda, seralarda, park ve bahçe sulamada; endüstriyel ve ticari su tahliyesi uygulamalarında çevreci ve verimli çözümler sunuyor.

Ayrıca tarım arazilerinde damla sulama yapılmasını olanaklı hale getiren benzinli Antrac Motopomp, hem sürdürülebilir tarım uygulamalarını destekliyor hem de tarımda verimi artırıyor.

Anadolu Motor, suyun transferinde ve tahliyesinde yüksek performans sunan motopomp ürün gruplarında benzinli serinin ilk ürününü piyasaya sürdü. Honda’nın üstün motor teknolojisi ile gücüne güç katan Antrac GX200 Motopomp; tarımda, seralarda, park ve bahçe sulamada; endüstriyel ve ticari su tahliyesi uygulamalarındamüşterilerine optimum çözümler sunuyor.

Geniş tarım arazilerinin verimli bir şekilde sulanması amacıyla çiftçiler; park ve bahçelerin sulanması amacıyla da belediyeler tarafından tercih edilen benzinli Antrac Motopomp ürün grupları, aynı zamanda suya ihtiyaç duyulan her yerde suyun bir yerden bir diğer yere transfer edilmesi veya sel ve taşkınlar nedeniyle bir bölgede biriken suyun tahliye edilmesi amacıyla da kullanılıyor.

Seriye 3 ürün daha ekleyecek

Anadolu Motor tarafından dizel motopomplara alternatif olarak üretilen benzinli Antrac GX200 Motopomp satışa sunuldu. Honda motor teknolojisi ile üretilen Antrac GX200 ile benzinli motopomp serisinin ilk ürününü piyasaya süren Anadolu Motor, yıl sonuna kadar seriye 3 ürün daha eklemeyi planlıyor.

Antrac GX200 Motopomp, düşük yakıt sarfiyatı ile çiftçilerin ve belediyelerin bütçesini; düşük emisyon değerleriyle de çevreyi koruyor. Aynı zamanda taziği oldukça yüksek olan suyun uzak mesafelere kolaylıkla ulaştırılmasını da sağlıyor. Bu özelliği ile damla sulama sistemleri için verimli çözümler sunan Antrac GX200 Motopomp, sürdürülebilir tarım uygulamalarını da destekliyor.

Sürdürülebilir tarımda verimli teknolojilerin önemine dikkat çeken Anadolu Motor Satış Müdürü Murat Yamak, yüksek tazik gücü ile damla sulama uygulamalarını destekleyen yeni nesil Antrac GX200 Motopomp’un avantajları hakkında önemli bilgiler paylaştı:

“Sürdürülebilir tarıma katkı sağlıyoruz”

“Türkiye'de suyun yüzde 75’i tarımda tüketiliyor. Suyun en çok tüketildiği tarım sektöründe su kaynaklarının sürdürülebilir yönetimine odaklanmak oldukça önemli. Türkiye'nin sulamaya açılan 4 milyon 563 bin 414 hektarlık tarım arazilerinin yüzde 32'lik kısmı damla ve yağmurlama gibi modern sulama teknikleriyle sulanıyor. Tarımda su kaybını önleyen damla sulama sistemlerinin yaygınlaştırılması sürdürülebilir yarınlar için büyük önem taşıyor. Biz de Anadolu Motor olarak, damla sulama sistemlerini destekleyen motopomp ürün grubumuz ile sürdürülebilir tarıma katkı sağlıyoruz. Aynı zamanda Antrac Motopomp’ların; kompakt dizaynı, kolay çalışma özelliği, bakım kolaylığı, düşük yakıt tüketimi, düşük ses seviyesi ve üstün performans özellikleri ile müşterilerimize optimum çözümler sunuyoruz.

Yüzde 50 yakıt tasarrufu

Mart ayında satışa sunulan yeni nesil ürünümüz benzinli Antrac GX200 Motopomp ürünümüzle deverimlilik ve çevre odaklı bir kurumsal yaklaşım benimseyerek, müşterilerimize, iki zamanlı motorlara kıyasla yüzde 50 yakıt tasarrufu sunuyoruz. Bu sayede düşük yakıt tüketimi ile çiftçilerimizin bütçesini, düşük emisyon değerleriyle de doğamızı koruyoruz.

Damla sulama avantajı

Seralarda yatay seviyede damlama sulama yapan Antrac GX200 Motopomp ile tarım arazilerinde damla sulama yapmak mümkün. 2 litre/saat kapasiteye sahip damla sulama damlatıcıları ile 20 bin adet damlama yapan delikler sayesinde performans sürekliliği sağlayarak, tarımda verimi artırıyoruz. Mükemmel işlevselliğe sahip olan benzinli Antrac GX200 Motopomp, dizel motopomplara göre daha sessiz çalışma özelliği ve bakım kolaylığıyla da kullanıcılarına eşsiz bir deneyim sunuyor.” diyerek sözlerini tamamladı.

Anadolu Motor Hakkında

Anadolu Grubu’nun otomotiv çatısı altında faaliyet gösteren şirketi Anadolu Motor, 50 yılı aşkın motor üretim ve pazarlama tecrübesiyle dünyanın önde gelen motor üreticileri arasında yer alıyor. Kendi markası “ANTOR”la motor üretimi yapan Anadolu Motor, Türkiye’de tek silindirli dizel motorlarda ilk ve tek üretici olma unvanını taşıyor.

2023 ylının ilk çeyreğinde Antor 3 LD 510 tek silindirli dizel motorları, Avrupa standardı olan Stage 5’e uyumlu hale getiren Anadolu Motor, dünyada Stage 5 sertifikasına sahip ilk 5 şirket arasında yer alıyor.

Anadolu Motor, üretimini yaptığı ANTOR markalı motorların yanı sıra üretim ve ithalatını gerçekleştirdiği ANTRAC markalı; çapa makinesi, motopomp, benzinli ve dizel motorlu jeneratör ürün grubuyla da müşterilerinin ihtiyaçlarına uygun çözümler sunuyor.

Honda Güç Ürünleri’nin ve Honda Marine dıştan takma deniz motorlarının distribütörü olan Anadolu Motor, 2022 yılının son çeyreğinde İsveç merkezli OXE Marine firmasıyla da OXE dizel motorlar için distribütörlük anlaşması imzalamıştır.

Anadolu Motor, 55 bin ünite üretim kapasitesine sahip olan Gebze fabrikasında ürettiği Antor motorları ve Antrac markalı; çapa makineleri, motopompları, benzinli ve dizel motorlu jeneratörleri, bugün 50’den fazla ülkeye ihraç ediyor.

İleri teknoloji çözümleriyle müşterilerinin hayatını kolaylaştırmayı hedefleyen Anadolu Motor, Türkiye’nin 81 ilinde 200 bayi ve 400 anlaşmalı servis ile hizmet veriyor.