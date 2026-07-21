Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, sürdürülebilir ulaşım ve çevre bilincini artırmayı hedefleyen 'Arabasız Pazar' etkinliğini 26 Temmuz Pazar günü düzenleyecek. Kentliler, 16.00-22.00 saatleri arasında otomobilsiz yaşamın deneyimini paylaşacak.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, çevre dostu ulaşımı teşvik etmek ve kentte insan odaklı yaşam alanlarını artırmak amacıyla düzenlenen etkinliğe tüm Eskişehirlileri davet etti.

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi, etkinlik nedeniyle uygulanacak trafik düzenlemesine ilişkin de bir duyuru yayımladı.

Belediyeden yapılan açıklamada, 26 Temmuz Pazar günü 10.00-16.00 saatleri arasında Arabasız Pazar uygulaması kapsamında Atatürk Bulvarı'nın Şehit Güngören Bostan Sokak ile Doktor Sadık Ahmet Bulvarı arasında kalan güney yönünün araç trafiğine kapalı olacağı bildirildi.

Açıklamada, bu güzergâhtan geçen Siyah 2, Siyah 11, Kırmızı 11, Siyah 17, Kırmızı 26, Kırmızı 63 ve Tıp Ekspres numaralı otobüs hatlarının geçici olarak alternatif güzergâhtan hizmet vereceği belirtildi.

Alternatif güzergâhın Dr. Sadık Ahmet Bulvarı - Şehit Güngören Bostan Sokak üzerinden Atatürk Bulvarı'na çıkış sağlayacak şekilde belirlendiği kaydedilen açıklamada, paylaşılan alternatif güzergâhın sivil araç trafiği tarafından da kullanılabileceği ifade edildi.