Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin Kavaklıdere'de hizmet veren Özel Emin Eller Gündüz Bakımevi, 25-66 ay arasındaki çocuklar için öğrenci kabulünü sürdürüyor. Çocukların güvenli, mutlu ve gelişimlerini destekleyen bir ortamda eğitim aldığı bakımevi, ailelere de önemli bir destek sunuyor.

MUĞLA (İGFA) - Muğla Büyükşehir Belediyesi tarafından Kavaklıdere'de hizmete sunulan Özel Emin Eller Gündüz Bakımevi, okul öncesi dönemdeki çocuklara güvenli ve nitelikli bir eğitim ortamı sunmaya devam ediyor. 25-66 ay arasındaki çocuklara yönelik hizmet veren bakımevinde öğrenci kayıtları sürüyor.

EĞİTİM VE OYUN BİR ARADA

Çocukların yaşlarına uygun eğitim materyalleriyle desteklenen sınıflarda; oyun, sosyal etkinlikler ve gelişim odaklı çalışmalarla onların fiziksel, zihinsel ve sosyal becerilerinin güçlendirilmesi hedefleniyor.

Modern eğitim alanları ve donanımlı sınıflarıyla hizmet veren merkez, çocukların mutlu ve güvenli bir ortamda büyümelerine katkı sağlıyor.