Huawei, MWC Barcelona 2026'da sekiz prestijli Global Mobil (GLOMO) Ödülü kazandı. Bu ödüller arasında En İyi Mobil Ağ Altyapısı, En İyi Yapay Zekâ‑Destekli Ağ Çözümü, En İyi Karasal Olmayan Ağ Çözümü, Bağlantılı Tüketiciler için En İyi Mobil Operatör Hizmeti, Bağlantılı Sağlık ve Refah için En İyi Mobil İnovasyon, En İyi FinTech ve Dijital Ticaret İnovasyonu, Erişilebilirlik ve Kapsayıcılık için En İyi Mobil Kullanımı ve Çocukların ve Gençlerin Yaşamlarını İyileştirmek için En İyi Mobil İnovasyon yer aldı.

PRNewswire / BARSELONA, İspanya (İGFA) - GSMA'nın GLOMO Ödülleri, küresel mobil iletişim sektöründeki en yetkili ve etkili ödüllerden biridir ve mobil teknolojiye, yenilikçi uygulamalara ve sektör gelişimine olağanüstü katkılarda bulunan şirketleri ve bireyleri onurlandırmak amacıyla verilmektedir. Bu ödüller, sektörün önde gelen uzmanlarından oluşan bir juri tarafından değerlendirilmektedir.

EN İYİ MOBİL AĞ ALTYAPISI

Huawei, tüm frekans bantlarında 5G'ye geçişi destekleyen ultra geniş bant, çoklu anten ve enerji verimliliği için bir dizi yenilikçi çözüm geliştirmiştir. Bu yenilikler, operatörler tarafından üstün performans sunan ve ultra düşük enerji tüketen 5G-A evrimi için tasarlanmış yapay zekâ destekli, kurulumu kolay mobil ağlar oluşturmak için kullanılmıştır. Küresel iletişim endüstrisi için yeni bir ölçüt belirlediler.

EN İYİ YAPAY ZEKÂ ‑ DESTEKLİ AĞ ÇÖZÜMÜ

Huawei ve China Mobile, ağ operasyonlarındaki temel sorunlu noktaları ele almak üzere otonom ağlar (AN'ler) için ortaklaşa bir 'AI+Network' Operasyon Dönüşümü çözümü geliştirdi: verimlilik, büyüme ve maliyet. Bu çözüm, AN L4 yapısının derinliklerine inerek yapay zekânın hem teknik hem de ticari değerini ortaya çıkarmaktadır. Bu çözüm aynı zamanda, etki alanları arasında otonom ajan işbirliğini mümkün kılan ve ağ otonomi seviyelerini tek noktalı zekâdan sürü zekâsına yükselten, dünyanın ilk taşıyıcı sınıfı A2A-T çoklu ajan iletişim protokolüne de sahiptir.

EN İYİ KARASAL OLMAYAN AĞ ÇÖZÜMÜ

China Telecom'un Uydu İletişim Şubesi, cep telefonları ve Tiantong uyduları arasında doğrudan bağlantı sağlayan sektörün ilk teknoloji setini geliştirmek için Huawei ile birlikte çalıştı. Bu teknolojiler arasında ultra kısa kod, yüksek kazançlı konvolüsyonel kanal kodlama ve uyarlanabilir ses niceleme yer almaktadır. Şu anda 40 cep telefonu modeli ve yedi araç içi bilgi-eğlence sistemi, Tiantong uydu sistemi aracılığıyla hem Çin anakarasında hem de Hong Kong'da ve ayrıca dünya çapında giderek artan sayıda ülke ve bölgede iletişim kurmak için bu teknolojileri kullanmaktadır. Bu teknolojiler denizcilik ve alçak irtifa sektörlerinde de kullanılmaktadır.

BAĞLANTILI TÜKETİCİLER İÇİN EN İYİ MOBİL OPERATÖR HİZMETİ

Endonezya'dan Telkomsel ve Huawei, garantili bir deneyim sunmak için UE Logo'yu kullanmaları nedeniyle GSMA GLOMO Bağlantılı Tüketiciler için En İyi Mobil Operatör Hizmeti Ödülünü kazandı. Bu başarı, Endonezya'nın deneyimlerin paraya dönüştürülmesi konusundaki öncü yaklaşımını doğruluyor ve bu yeni iş modelini keşfetmek isteyen dünya çapındaki operatörler için bir kanıt niteliği taşıyor.

BAĞLANTILI SAĞLIK VE REFAH İÇİN EN İYİ MOBİL İNOVASYON

China Mobile 5G New Calling ve Huawei tarafından ortaklaşa oluşturulan Ubiquitous AI Health Assistant projesi, GSMA GLOMO Ödülleri'nde Bağlantılı Sağlık ve Refah kategorisinde En İyi Mobil İnovasyon ödülünü kazandı. Bu, 'hizmet olarak arama' ile tanımlanan akıllı iletişimin yeni bir aşamasını işaret ediyor.

EN İYİ FİNTECH & DİJİTAL TİCARET İNOVASYONU

Safaricom ve Huawei tarafından ortaklaşa geliştirilen Ziidi Wealth Platformu, En İyi FinTech ve Dijital Ticaret İnovasyonu dalında GSMA GLOMO Ödülü'nü kazandı. İki şirket, on yılı aşkın bir süredir mobil finans alanında işbirliği yaparak, dijital cüzdan ve ödemelerden finansal hizmetlere kadar Afrika'nın mobil finans ekosistemini her alanda desteklemektedir.

Ziidi, Safaricom'un 2025 yılında Kenya'da başlattığı ve orta ila düşük gelirli müşterilere düşük bariyerli, gerçek zamanlı ve güvenli bir dijital yatırım çözümü sunarak finansal kapsayıcılığı önemli ölçüde artıran bir Para Piyasası Fonudur (MMF).

Platform, iş destek sistemi (BSS), operasyon destek sistemi (OSS) ve diğer alanlardan gelen verileri operasyonel destek ve kredi riski kontrol özellikleriyle entegre eden Huawei'nin Mobile Money hizmetini kullanarak finansal hizmetlerin küresel olarak daha erişilebilir olmasını sağlıyor. Bu durum, kullanıcıların dijital ve akıllı yaşam tarzı hizmetlerine erişebilecekleri portalların hızlı gelişimine zemin hazırladı.

ERİŞİLEBİLİRLİK VE KAPSAYICILIK İÇİN EN İYİ MOBİL KULLANIMI

China Mobile ve Huawei ortaklaşa Ubiquitous Mobile Health Assistant'ı geliştirdi. China Mobile'ın 5G New Calling ağı ve bir sağlık AI ajanı tarafından desteklenen asistan, sağlık danışmanlığı, tıbbi yardım ve sağlık yönetimi gibi kapsamlı sağlık hizmetleri sunarak, telefon rehberini her evin erişebileceği taşınabilir bir tıbbi portala dönüştürür.

ÇOCUKLARIN VE GENÇLERİN YAŞAMLARINI İYİLEŞTİRMEYE YÖNELİK EN İYİ MOBİL İNOVASYON

Çin Telekom, CSEF ve Huawei tarafından ortaklaşa başlatılan Çin'in Pu'er kentinin Lancang İlçesindeki Qingjiao Planı, Çin Telekom'un 5G ağını ve Huawei Cloud WeLink'i kullanarak Lancang ve Şanghay'daki öğretmenleri ve öğrencileri birbirine bağlayan sanal bir topluluk oluşturuyor ve kampüslerde 5G ve Wi-Fi'yi entegre ediyor. Proje bugüne kadar Lancang'daki düzinelerce ilk ve ortaokulu kapsadı, 600'den fazla kırsal kesim öğretmenine eğitim verdi ve 5.000'den fazla öğrenciye fayda sağladı. Ülke çapında yaklaşık 180.000 öğretmene eğitim vermiş ve dijital teknolojiyle eğitimde eşitliği sağlamıştır.

MWC Barcelona 2026, 2 Mart - 5 Mart tarihleri arasında İspanya'nın Barselona kentinde düzenlenecek. Etkinlik süresince Huawei, Fira Gran Via Hall 1'deki 1H50 numaralı standında en yeni ürün ve çözümlerini sergileyecek.

Agentik ağların çağı hızla yaklaşıyor ve 5G-A'nın ticari olarak geniş ölçekte benimsenmesi hız kazanıyor. Huawei, 5G-A'nın tüm potansiyelini ortaya çıkarmak ve 6G'ye geçişin önünü açmak için dünyanın dört bir yanındaki operatörler ve iş ortaklarıyla aktif olarak çalışıyor. Ayrıca akıllı hizmetleri, ağları ve ağ öğelerini (NE'ler) etkinleştirmek için Yapay Zekâ Merkezli Ağ çözümleri oluşturuyor, seviye-4 otonom ağların (AN L4) büyük ölçekli dağıtımını hızlandırıyor ve temel işimizi geliştirmek için yapay zekâyı kullanıyoruz. Diğer sektör oyuncularıyla birlikte, tamamen akıllı bir gelecek için önde gelen değer odaklı ağlar ve yapay zekâ bilgi işlem altyapıları oluşturacağız.

Daha fazla bilgi için lütfen ziyaret ediniz: https://carrier.huawei.com/en/minisite/events/mwc2026/