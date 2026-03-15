Baykar tarafından geliştirilen Bayraktar KIZILELMA insansız savaş uçağı, Mk-82 sınıfı mühimmatlar olan LGK-82 ve TEBER-82 ile gerçekleştirilen atış testlerini başarıyla tamamladı. Envantere bu yıl girmesi planlanan platform için test süreci hızlandı.

ANKARA (İGFA) - Türkiye'nin savunma sanayiinde geliştirdiği yeni nesil insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA, mühimmat entegrasyon testlerine hız verdi.

Baykar tarafından geliştirilen platform, gerçekleştirilen son testlerde Mk-82 sınıfı mühimmatlar olan LGK-82 ve TEBER-82 ile atış gerçekleştirdi.

Testlerde mühimmatların hedefe isabetle ulaştığı ve sistemlerin planlandığı şekilde çalıştığı bildirildi.

Yetkililer, envantere girmesi planlanan KIZILELMA için mühimmat testlerinin önümüzdeki süreçte daha da yoğunlaşacağını ifade ediyor.

Jet motorlu yapıya sahip olan KIZILELMA, düşük görünürlük özelliği ve yüksek manevra kabiliyetiyle öne çıkıyor. Platformun hem hava hem de yer hedeflerine karşı etkili vuruş kabiliyeti bulunuyor.

KIZILELMA'nın 2026 yılı içinde envantere girmesi hedefleniyor.