Baykar tarafından geliştirilen 2 bin kilometre menzilli K2 Kamikaze İHA'nın tanıtımı yoğun ilgiyle karşılandı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran da, Türkiye'nin savunma sanayisindeki yerli ve millî teknolojilerin her geçen gün güçlendiğini vurguladı.

ANKARA (İGFA) - İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Baykar tarafından geliştirilen K2 Kamikaze İHA ile ilgili sosyal medya hesabından değerlendirmede bulundu.

Duran, paylaşımında Türkiye'nin savunma sanayisinde önemli ilerlemeler kaydettiğini belirterek, bu gelişmelerin Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde hayata geçirilen politikalarla mümkün olduğunu ifade etti.

K2 Kamikaze İHA'nın gelişmiş teknolojik özelliklere sahip olduğunu belirten Duran, paylaşımında, 'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde savunma sanayimiz, yerli ve millî mühendisliğin gücüyle her geçen gün yeni bir eşiği daha geride bırakıyor. Yapay zekâ destekli otonom sürü kabiliyetleri, görüntü tabanlı seyrüsefer ve hedefleme teknolojileriyle geliştirilen K2 Kamikaze İHA, yüksek menzil ve etkin harp başlığıyla sahada yeni nesil bir kuvvet çarpanı olarak öne çıkıyor.' ifadelerini kullandı.

​????AI-Powered Autonomous Swarm Flight



— Selçuk Bayraktar (@Selcuk) March 14, 2026

Savunma sanayisindeki gelişmelerde emeği geçen mühendis ve teknik ekiplere teşekkür eden Duran, Türkiye'nin savunma alanındaki yatırımlarının süreceğini belirtti.

2 BİN KM MENZİLLİ

Bayraktar TB2 tasarımından ilham alan ve 200kg harp başlığına sahip K2, atış için hiçbir platform ihtiyacı duymadan kısa mesafeli düzlükten kalkabiliyor.