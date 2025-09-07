Amerika’da yaşayan Türk toplumu, New Jersey’nin Clifton şehrindeki Main Memorial Park’ta düzenlenen Türk Günü Festivali’nde bir araya geldi.Özlem Özgüt Yörekli - ABDPost / ABD (İGFA) - Turkish American National Steering Committee (TASC) tarafından organize edilen etkinlik, kültür, sanat ve dayanışma dolu atmosferiyle büyük ilgi gördü.

Festival, Türkiye’nin New York Başkonsolosu Ahmet Yazal ve eşi Zeynep Yazal, Türkiye'nin Birleşmiş Milletler Daimî Temsilcisi Ahmet Yıldız ile TADF Başkanı Gülay Aydemir gibi önemli isimlerin katılımıyla resmi ve toplumsal anlamda dikkat çekti.

SANAT, MÜZİK VE COŞKU BİR ARADAYDI

Sahne performansları festivalin en dikkat çekici bölümlerindendi. Sevilen sanatçı Bayhan Gürhan, sahneye çıktığında alanı dolduran kalabalığı adeta coşturdu.

Bayhan’ın ardından Melih Akçay ve NY Gypsy All Stars da festival atmosferine müzikleriyle eşlik etti. Ayrıca sahnede performans sergileyen Gülşah Kahraman ve Samet Aslan da beğeniyle izlendi. Etkinliğin sunuculuğunu ise başarılı oyuncu Özlem Gezgin üstlendi.

KÜLTÜRÜMÜZÜN KALBİ CLİFTON’DA ATTI

Festival alanında kurulan stantlarda Türk el sanatları, kahve ve çay ikramları, sokak lezzetleri ve tarihi temalı sergiler büyük ilgi gördü. Çocuklara özel aktiviteler, dans gösterileri, sinema gösterimi ve kültürel söyleşiler de programa zenginlik kattı.

DESTEKÇİLER VE KATILIMCILAR ÖNE ÇIKTI

Etkinlikte stant açan kurumlar arasında Can Harmanşah Truck Trailer Pro CDL School, Maarif School ve mortgage danışmanı Seren Ocak yer aldı. Can Harmanşah’ın sunduğu özel kayıt indirimleriyle iş dünyası ile toplum arasındaki bağ daha da güçlendi.​​​​​​​

GECENİN FİNALİ: FENER ALAYI İLE ANLAMLI YÜRÜYÜŞ

Festivalin kapanışında düzenlenen fener alayı yürüyüşü, birlik ve beraberlik mesajını simgeledi. Katılımcılar Türk bayrakları ve fenerlerle Main Memorial Park çevresinde yürüyerek kültürel değerleri Amerika’nın kalbinde onurlandırdı.

New Jersey Türk Günü Festivali, Amerika’daki Türk toplumunun birlik, dayanışma ve kültürel zenginliğini dünyaya duyurduğu anlamlı bir şölen olarak hafızalarda yer etti.