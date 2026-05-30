Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, AK Parti Talas İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma programına katılarak teşkilat mensupları ile bayramlaştı. Programda konuşan Büyükkılıç, Talas ilçesinin sahip olduğu zenginliklere vurgu yaparak birlik, beraberlik mesajı verdi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kurban Bayramı'nın 3'üncü gününde ilçelerdeki bayramlaşma programlarına devam ediyor.

Bu çerçevede, Büyükkılıç, Talas Dedeoğlu Camii'nde kıldığı Cuma namazının ardından, AK Parti Talas İlçe Başkanlığı tarafından düzenlenen bayramlaşma programına katıldı. Talas'ta bulunan Osmanlı Evi'nde düzenlenen programa Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra AK Parti MKYK Üyesi ve Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, Ak Parti Talas İlçe Başkanı Mustafa Kiraz, muhtarlar, AK Parti Kadın Kolları ve Gençlik Kolları teşkilatı mensupları katıldı.

Büyükkılıç, programda teşkilat mensupları tarafından ilgi ve sevgiyle karşılanırken, gençlerle yakından ilgilendi.

Programda konuşan Başkan Büyükkılıç, ilçelerde düzenlenen bayramlaşma programlarına katılmaya gayret gösterdiklerini belirterek, teşkilatla içe içe olmaktan mutluluk duyduklarını kaydetti. Büyükkılıç'ın konuşması esnasında salondan, 'Talas seninle gurur duyuyor', 'Büyük Başkan' sloganları yükseldi.

Başkan Büyükkılıç, misafirperverliklerinden dolayı Talaslılara ve Talas ilçe teşkilatı mensuplarına teşekkür ederek, 'Talas, zenginliklerin olduğu en önemli merkezlerimizden biri. Bu zenginlik, nüfus çeşitliliğiyle, üniversiteler ile en önemlisi bu muhabbeti ile güzel' dedi.

29 Mayıs'ın İstanbul'un fethinin yıl dönümü olduğunu hatırlatan Büyükkılıç, çağ açıp çağ kapatan Fatih Sultan Mehmet'i ve tüm geçmişleri rahmetle yâd etti. Başkan Büyükkılıç, ayrıca gençlerin kendileri için çok önemli ve anlamlı olduğuna dikkat çekti. Büyükkılıç, birlik, beraberlik mesajı vererek, 'Hep beraber bir araya geldik. Bayramınızı tebrik ediyorum. Huzur içerisinde daha nice bayramlara erişmenizi temenni ediyorum. İslam âleminin bayramını tebrik ediyorum. Gazze, Filistin, Doğu Türkistan diyoruz, birbirimize sahip olmamız gerektiğini, dayanışma içerisinde olmamız gerektiğini vurguluyoruz' diye konuştu.

Cumhur İttifakı birlik ve beraberliğine de ayrı bir parantez açan Başkan Büyükkılıç, 'Burada Cumhur İttifakı'nın en güzel örneklerinden birini veriyoruz. O açıdan da el ele, gönül gönle diyoruz. Muhabbete vesile olsun bayramımız, dayanışmaya vesile olsun bayramımız. Tabi ki şehitlerimizi unutmuyoruz, ailelerini unutmuyoruz, mezarlıklarda yatan geçmişlerimizi unutmuyoruz' ifadelerini kullandı.

Büyükkılıç, bayram seyahatlerinde trafik kurallarına uyma konusunda hassasiyet ve kurban ibadeti esnasında da çevreye ve topluma karşı duyarlı olma çağrısı yaptı. Başkan Büyükkılıç, AK Parti Talas ilçe Başkanı Mustafa Kiraz ve Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın ile Talaslılara teşekkür etti.

AK Parti MKYK Üyesi ve Kayseri Milletvekili Dursun Ataş da Başkan Büyükkılıç'ın her zaman olduğu gibi bayram sürecinde de sahada olduğuna işarete ederek, Büyükkılıç'a ve ekibine teşekkür etti.

AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı ise Başkan Büyükkılıç'ın destekleri ile Kayseri'de güzel işlere imza atıldığının altını çizerek, bir Kayserili olarak göğsünün kabardığını dile getirdi ve yapılan çalışmalardan övgüyle bahsetti.

Destekleri ve hizmetlerinden dolayı Başkan Büyükkılıç'a teşekkür eden Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın da Kartal Katlı Kavşağı Projesi ve diğer yol çalışmalarından dolayı ayrıca Büyükkılıç'a teşekkürlerini iletti.

Bayramlaşma programı günün anısına hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi.