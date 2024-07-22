Altın alımı vatandaşlar arasında en büyük yatırım aracı görülürken piyasasının sürekli yükselmesi halkın radarına girdi.BURSA (İGFA) - Vatandaşların altın alımından uzun zamandır şikayetçi olduğu bu ortamda yükselişe vurgu yapan Bursa’da kuyumcu esnafı Ahmet Sarraf, altının yine yukarıya doğru seyir edeceğini belirtti.

Herkes Duysun ekibine açıklamalarda bulunan Esnaf Sarraf konuşmasında şu ifadelere yer verdi:

“BEKLENTİ YÜKSELMESİ YÖNÜNDE”

Beklentinin yükselmesi yönünde olduğunu belirten Sarraf “ Altın geçen haftalara göre yükselişte. Şu an da geri çekildi. Gram 2440 TL, çeyrek 4200 TL bandında işlem görüyor. Beklenti ise yükselmesi yönünde.” dedi.