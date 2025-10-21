Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Ankara'da düzenlenen 'Kadın Dostu Kentler Programı 3. Fazı Lansmanı'na katıldı.

MERSİN (İGFA) - Ankara Divan Hotel'de düzenlenen ve Başkan Seçer'in yanı sıra; Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA) Türkiye Temsilcisi Mariam Khan, AB-Türkiye Delegasyonu İşbirliği Bölümü Başkanı Maria Luisa Wyganowski, Dışişleri Bakanlığı AB Başkanlığı Mali İşbirliği ve Proje Uygulama Genel Müdürü Bülent Özcan, program ortağı belediyelerin başkanları ve kamu, sivil toplum ve akademi dünyasından üst düzey temsilciler ile çok sayıda büyükelçinin katıldığı etkinlik açılış ve video gösterimi ile başladı.

SEÇER: 'ŞEHİRLER; KADINLARIN GÜVENLE YAŞADIĞI BİR YERLEŞİM ALANI OLDUĞUNDA; HERKES İÇİN DAHA YAŞANABİLİR BİR HALE GELİR'

Başkan Seçer programda yaptığı konuşmasında TBB olarak ana faydalanıcısı oldukları 'Kadın Dostu Kentler Programı 3. Fazı Lansmanı'nda bulunmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, 'Kadın Dostu Kentler Programı'nın 3. Fazı; bize yalnızca teknik hedefler sunmakla kalmıyor, aynı zamanda herkesin güvenli ve erişilebilir kentlerde yaşayabileceği bir geleceği gerçeğe dönüştürme imkânı veriyor' dedi.

Belediyelerin, vatandaşın hayatına doğrudan dokunan kurumlar olarak, dönüşümün en güçlü taşıyıcısı konumunda yer aldığının altını çizen Seçer, 'TBB olarak biz, kendimizi sadece bu programın bir ortağı değil; aynı zamanda bu vizyonun yayılmasında öncü güç olarak görüyoruz. Bu program, kadınların ve kırılgan grupların haklarını görünür kılarken; yerel yönetim anlayışımızı, toplumsal sorumluluğumuzu ve kentlerimizin yaşam kalitesini yeniden tanımlıyor. Çünkü biliyoruz ki şehirler, kadınların ve kız çocuklarının güvenle yaşadığı bir yerleşim alanı olduğunda; aslında tüm vatandaşlar için daha adil, güvenli ve yaşanabilir bir mekân haline gelir' diye belirtti.

PİLOT BELEDİYELERDEN BİRİ DE; 'MERSİN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ'

TBB olarak kentleri yalnızca fiziksel mekânlar olarak görmediklerini ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin hüküm sürdüğü alanlar olarak görmek istediklerini belirten Seçer, bu konuda şehirlerin yeniden şekillendirilmeleri noktasında belediyelere katkı sunma kararlılığında olduklarını ifade etti. Seçer, ' 'Kadın Dostu Kent' olma iradesini ortaya koyarak Birliğimiz ile protokol imzalayan 25 pilot belediyenin, bu protokolleri yalnızca bir belge olarak görmediklerine yürekten inanıyorum' sözlerine yer verdi.