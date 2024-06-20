Şarkıcı Alper Alparslan , Kurban Bayramı süresince hayranlarıyla buluşarak unutulmaz anlara imza attı. Bayramın ilk iki gününde Ankara 'da sahne alan Alparslan , diğer günlerde ise çeşitli şehirlerde konserler verdi.İSTANBUL (İGFA) - Alper Alparslan , bayram boyunca gerçekleştirdiği konserlerle hayranlarını mest ederken, sahne performansıyla da büyük beğeni topladı. Ankara'daki konserlerinde sevilen şarkılarını seslendiren sanatçı, dinleyicilerine unutulmaz bir bayram yaşattı.

Konserlerinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Alper Alparslan , yeni projeleri hakkında da ipuçları verdi. Sanatçı, "Yeni parçalar için çalışmalarım tüm hızıyla sürüyor. Festival konserleri için de menajerim sürekli görüşme halinde. Hayranlarıma çok güzel sürprizlerimiz olacak" dedi.

Alper Alparslan , sahnedeki enerjisi ve dinleyicileriyle kurduğu sıcak iletişimle dikkat çekerken, bayramın coşkusunu doyasıya yaşattı. Sanatçının hayranları, sosyal medyada konserlerden paylaştıkları fotoğraf ve videolarla Alparslan'a olan sevgilerini dile getirdiler.

Kurban Bayramı'nda gerçekleştirdiği konserlerle müzikseverlere unutulmaz anlar yaşatan Alper Alparslan, yeni şarkıları ve projeleriyle de müzik dünyasında adından sıkça söz ettirmeye devam edecek gibi görünüyor.