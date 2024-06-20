Yeşilçam'ın ünlü ismi Ahu Tuğba'nın hastalığı belli oldu.İSTANBUL (İGFA) - Ses sanatçısı ve magazin yazarı Onur Akay, yakın dostu Ahu Tuğba'nın KOAH rahatsızlığı ile mücadele ettiğini duyurdu.

Ünlü oyuncu senelerdir kızı ile Amerika'da yaşıyordu. Geçtiğimiz aylarda Amerika'da trafik kazası geçiren Tuğba, 8 saatlik bir ameliyatın ardından 3 hafta yoğun bakımda kalmış ve Mayıs ayında taburcu olmuştu.

En son geçirdiği trafik kazası ile sevenlerini endişelendiren Ahu Tuğba, geçtiğimiz günlerde tekrardan hastaneye kaldırıldı. Kızı Anjelik tarafından duyurulan bu haber sonrasında sevenlerinden dua istenmişti.

Ahu Tuğba'nın hastanede çekilen fotoğrafı herkesi endişelendirmiş, ancak rahatsızlığı hakkında net bir açıklama yapılmamıştı.

Onur Akay’ın Instagram’dan yaptığı açıklama şu şekilde:

“Canım dostum Ahu Tuğba, çok uzun bir süredir kısa adı "KOAH" olan Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı ile mücadele ediyor. Kızı yakın dostum Anjelik, bana yıllar önce bu rahatsızlığını anlatmıştı ama Onur abiciğim bu aramızda kalsın dediği için yazmamıştım. Hava yollarının daralması sonucu rahat ve sağlıklı bir şekilde nefes almayı engelleyen bir akciğer hastalığı ile mücadele eden Ahu ablam, Amerika'da hastanede maskelerle yatıyor. Ne olur dualarınızı eksik etmeyin...”