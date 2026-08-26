Kayseri Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan 60 sayfalık 'İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışanların El Kitabı', belediye çalışanlarının iş sağlığı ve güvenliği konusunda bilinçlendirilmesine ve farkındalığın artırılmasına katkı sunuyor.

KAYSERİ (İGFA) - Başkan Dr. Memduh Büyükkılıç yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, çalışanlarının sağlığını ve güvenliğini önceleyen kurumsal yaklaşımı doğrultusunda iş sağlığı ve güvenliği alanındaki çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda İş Sağlığı ve Güvenliği Şube Müdürlüğü tarafından hazırlanan 'İş Sağlığı ve Güvenliği Çalışanların El Kitabı', belediye bünyesinde yürütülen eğitim ve saha çalışmalarına önemli bir kaynak niteliği taşıyor.

Toplam 60 sayfadan oluşan el kitabında, iş sağlığı ve güvenliğinin temel kavramlarından çalışma hayatında karşılaşılabilecek tehlike ve risklere, iş kazalarının nedenlerinden kazaların önlenmesine yönelik uygulamalara kadar pek çok başlık sade ve anlaşılır bir şekilde ele alınıyor.

Çalışanlara yol gösteren kapsamlı içerik

El kitabında; iş sağlığı ve güvenliği nedir, tehlike ve risk kavramları, iş kazaları ve nedenleri, genel iş sağlığı ve güvenliği kuralları, kişisel koruyucu donanımların kullanımı, yüksekte çalışma, kimyasallarla çalışırken alınması gereken önlemler gibi önemli konulara yer veriliyor.

Bunun yanı sıra çalışanların acil durumlarda doğru davranış geliştirebilmesine katkı sağlayacak güvenlik ve sağlık levhaları, renk kodları, acil çıkış ve ilk yardım işaretleri ile tehlike işaretleri de el kitabında görsel ve açıklayıcı bilgilerle sunuluyor.

'Önceliğimiz Çalışanlarımızın İş Sağlığı ve Güvenliğidir'

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç çalışmanın önemine dikkat çekerek, belediyeciliğin yüksek sorumluluk ve gayret gerektiren kurumsal bir yapı olduğunu belirtiyor.

Başkan Büyükkılıç, çalışanların belediye için en kıymetli unsur olduğunu vurgulayarak, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamının oluşturulmasında eğitim ve bilinçlendirmenin temel önceliklerden biri olduğunu ifade ediyor.

Büyükkılıç, belediyenin İş Sağlığı ve Güvenliği biriminin eğitim faaliyetlerinin yanı sıra saha taramaları gerçekleştirdiğini, her ay toplanan İSG Kurulu tarafından saha denetim raporlarının değerlendirildiğini ve tespit edilen aksaklıklarla eksikliklerin ilgili birimlere bildirildiğini belirtiyor.

Güvenli Çalışma Kültürü Güçlendiriliyor

Hazırlanan el kitabı periyodik eğitimleri destekleyen tamamlayıcı bir kaynak olarak tasarlanırken, çalışanların günlük çalışma hayatında karşılaşabilecekleri risklere karşı daha bilinçli hareket etmeleri amaçlanıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin çalışan sağlığı ve güvenliğine yönelik bu yaklaşımı, yalnızca olası iş kazalarının önlenmesini değil, aynı zamanda güvenli çalışma kültürünün kurum genelinde kalıcı hale getirilmesini hedefliyor.

El kitabının taşıdığı mesaj ise Büyükşehir Belediyesi'nin iş sağlığı ve güvenliği anlayışını şu şekilde özetliyor: 'Güvenli çalış. Ailene, sevdiklerine ve bize lazımsın.'