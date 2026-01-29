Bunlar da ilginizi çekebilir

Özgür Özel'den Erdoğan'a '29 Mart' teklifi: 'Sen yenersen siyaseti bırakıyorum!'

İş makinesiyle yapılan çalışmalar sonrası yol ulaşıma açıldı. Büyükşehir ekiplerinin heyelan nedeniyle kapanan Yaylakonak Mahallesi grup yolunda yolu açma çalışmaları sürüyor.

Mahalle muhtarı ve sakinleriyle heyelan bölgesinde inceleme yapıldı. Kısa sürede de Büyükşehir Belediyesi'nin iş makineleri bölgeye intikal ettirildi.

Mahallenin ilçeyle olan bağlantısı kesildi. Haberin alınması üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya Hizmet Birimi Şube Müdürü Gazi Öten, Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Alanya ekibiyle birlikte bölgeye gitti.

ANTALYA (İGFA) - Sağanak yağış sonrası Alanya Dim Vadisi'nin en son mahallesi olan Alacami grup yolunda heyelan meydana geldi. Oldukça sarp bir vadiden geçen yola tonlarca ağırlığında kaya ve taş düştü.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Alanya'nın yüksek kesimlerinde karla mücadele çalışmalarını sürdürürken, heyelan nedeniyle kapanan Alacami grup yolunda da çalışma yaptı.

Bu bağlantı sizi https://www.aydinses.com dışındaki bir siteye yönlendiriyor.