Van Büyükşehir Belediyesi, alternatif yol çalışmaları kapsamında Süphan Mahallesi Serkan Sokak'ta bulunan kaçak yapıların yıkımını gerçekleştirdi.

VAN (İGFA) - Kent trafiğini rahatlatmak ve merkez caddelerdeki trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla yürütülen alternatif yol çalışmaları aralıksız sürüyor. Bu kapsamda, İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Yapı Kontrol ve Ruhsat Şube Müdürlüğü ekipleri, yol güzergâhında bulunan kaçak yapıları tespit ediyor. Tespiti yapılan kaçak yapılar, Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığına bağlı iş makinelerinin yardımıyla kontrollü şekilde yıktırılırken, yıkımın ardından enkaz kaldırma işlemi gerçekleştiriliyor.

Yol genişletme çalışmaları kapsamında yapılan yıkım işlemlerinin tamamlanmasıyla birlikte; altyapı, asfalt, kaldırım ve ışıklandırma gibi çalışmalar da gerçekleştirilecek.