'Tradition to Trail' mottosuyla bu yıl altıncı kez gerçekleştirilecek Alanya Ultra Trail, Alanya Kızılkule Teras'ta düzenlenen basın toplantısıyla organizasyonunun vizyonunu, parkur yapısını ve uluslararası hedeflerini paylaştı.

ANTALYA (İGFA9 - Doğayla tarihin, gelenekle modern dayanıklılığın kesişim noktasında konumlanan Alanya Ultra Trail; Akdeniz kıyılarından Toroslar'ın zirvelerine uzanan eşsiz parkurlarıyla yerli ve yabancı yüzlerce sporcuyu bugün Alanya'da bir araya getirmeye hazırlanıyor.

Uluslararası ultra trail takviminde yer alan, UTMB Index kapsamında değerlendirilen ve ITRA puanı veren organizasyon, bu yıl 23 farklı ülkeden 840 sporcunun katılımıyla dikkat çekiyor. Kleopatra Plajı'ndan deniz seviyesinde başlayan ve Toros Dağları'nın zorlu etaplarına uzanan parkurlar, 3.905 metreye ulaşan irtifa kazanımı, değişken doğa koşulları ve tarihi rotalarıyla ultra trail disiplininin en iddialı örneklerinden biri olarak öne çıkıyor.

Milli atlet Ahmet Arslan tarafından temelleri atılan ve bugün uluslararası standartlarda güçlü bir organizasyon yapısına kavuşan Alanya Ultra Trail, Altura Event organizasyonuyla hayata geçirilirken; doğa, tarih ve dayanıklılığı aynı rotada buluşturarak Türkiye'nin spor turizmi alanındaki güçlü markalarından biri olma yolunda ilerliyor.