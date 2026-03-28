25-29 Mart tarihleri arasında İstanbul'da düzenlenen Vücut Geliştirme - Fitness Türkiye Şampiyonası, Avrupa Şampiyonası Milli Takım Seçmeleri ve Balkan Şampiyonası'nda Ağrılı sporcular önemli dereceler elde ederek kürsüde yer aldı.

AĞRI (İGFA) - Tekerlekli Sandalye Bedensel Etkinlikler kategorisinde yarışan Halit Durak, Türkiye ikincisi olarak büyük bir başarıya imza attı. 1.75 Klasik Vücut Geliştirme kategorisinde mücadele eden Muhammed Tevfik Yılmaz ise Türkiye dördüncülüğünü elde etti.

Elde edilen bu başarıların arkasında ise disiplinli çalışma süreci ve güçlü bir antrenörlük desteği dikkat çekti. Sporcuların gelişiminde önemli rol oynayan antrenör Çetin Demir, hem fiziksel hazırlık sürecinde hem de yarışma öncesi motivasyon aşamasında sporcularına verdiği destekle öne çıktı.

Uzun soluklu ve planlı bir çalışma sürecinin ürünü olan bu dereceler, Ağrı'da spor altyapısının geliştiğini bir kez daha ortaya koydu. Sporcuların sahneye çıkana kadar geçirdiği yoğun antrenman programı ve teknik hazırlık süreci, başarıyı kaçınılmaz hale getirdi.

Yetkililer ve spor camiası, ilimizi ve ülkemizi en iyi şekilde temsil eden sporcuları tebrik ederken, bu başarının mimarlarından biri olan antrenör Çetin Demir'in emeğine özellikle vurgu yaptı.

Ağrılı sporcuların elde ettiği bu dereceler, ilerleyen süreçte uluslararası organizasyonlar için de önemli bir motivasyon kaynağı olarak değerlendiriliyor.